Isabel Rodríguez asegura que los pequeños propietarios no saldrán "perjudicados" con el índice del alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el sistema estatal de referencia del precio del alquiler, que por ahora solo se aplicará en Cataluña, no "perjudicará" a los pequeños propietarios y pide al resto de comunidades autónomas que atiendan las demandas de la ciudadanía porque "no puede ser que por darle una patada al Gobierno ahonden en la gran herida social".

Así lo ha afirmado la ministra en una entrevista en La Vanguardia, en la que defiende que el índice oficial del alquiler pretende responder a "grandes" dramas y cambiar el mercado de la vivienda.

"Creo que este índice va a ser útil en las zonas tensionadas porque conlleva el control de los precios. Vamos a parar el incremento de los precios y, por tanto, vamos a posibilitar que las familias ahorren entre 1.500 y 800 euros al mes", ha señalado.

Asimismo, Isabel Rodríguez ha reclamado a las comunidades autónomas, salvo a Cataluña, que se hagan cargo de la responsabilidad de atender el derecho al acceso a la vivienda y que no se "escaqueen" de los dramas sociales que implican "destinar más del 40 por ciento del salario a la renta del alquiler". "Pido a las comunidades que atiendan a alcaldes que desean dar una respuesta a sus vecinos y controlar también los precios del alquiler. Lo que no puede ser es que por darle una patada al Gobierno ahonde en la gran herida social", ha indicado.

La ministra considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no podrá aguantar la presión de no aplicar la ley de Vivienda porque "la sociedad sabrá que si ella actuara estaría pagando 1.000, 800 o 500 euros menos del alquiler" y añade que si no lo hace es porque "ella solo persigue dañar al Gobierno de España".

Sobre la futura ley del suelo, Isabel Rodríguez asegura que impedirán que se paralicen los planeamientos urbanísticos por errores que "no son sustantivos sino subsanables". "Vamos a agilizar los planteamientos urbanísticos", afirma al tiempo que desvela que el Ministerio está valorando modificar la ley de Propiedad Horizontal para considerar un negocio los alquileres turísticos. "El modelo de ciudad que queremos no es un parque temático, queremos ciudades habitables", apunta.

Por otro lado, sobre la decisión de José Luis Ábalos de mantener el escaño en el Congreso, la ministra muestra su "rechazo absoluto y tolerancia cero" y señala que, pese a que no recae sobre él ninguna imputación ni ninguna acusación, "no se trata solo de asumir las responsabilidades penales sino que hay que asumir responsabilidades políticas".