Álvaro Álvarez, de 'La isla de las tentaciones 7', recuerda a su madre fallecida el día de su cumpleaños

El exparticipante de la última edición de La isla de las tentaciones Álvaro Álvarez ha compartido con sus seguidores unas imágenes con su madre fallecida el día en el que cumpliría años. El joven ha acompañado las fotografías con un profundo mensaje.

"Aún hay días en los que no me creo que no estés, hay mañanas en las que me levanto y miro nuestro chat para ver si me has escrito", expresó Álvaro Álvarez en uno de sus stories de Instagram. "Hecho de menos escuchar tu voz, el poder verte, abrazarte, hablar contigo, que me aconsejaras como tú mejor sabías hacer", añadió.

El exparticipante del programa de Telecinco explicó que había estado "más ausente por redes sociales" porque estaba "sin ganas de nada". "Pienso que tú no querrías que estuviera así, muchas gracias por enseñármelo todo en esta vida. Gracias a ti soy quien soy y te estaré eternamente agradecido", declaró también en su publicación.

'Story' de Instagram de Álvaro Álvarez. ÁLVARO ÁLVAREZ

"A la más luchadora de todas. Ojalá todas las mujeres fuesen como tú", expresó, y recordó lo mucho que la echa de menos y que desde que falleció "ya nada es lo mismo". "Feliz cumpleaños mamá", expresó junto a la imagen, en la que Álvaro Álvarez aparece dando un beso a su progenitora.

El joven compartió a través de stories otra imagen de su madre celebrando su 50 cumpleaños. "Mi guerrera favorita", añadió Álvarez junto a la foto.