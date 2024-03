Lara Dibildos se sincera tras su reconciliación con Cándido Conde-Pumpido: "Con esto tengo bastante"

Tras cinco meses desde que separar sus caminos, el universo parece haber unido de nuevo a Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido. En apenas medio año, la vida de los dos ha cambiado por completo, especialmente tras la detención del abogado por culpa de una denuncia falsa por parte de una joven brasileña.

Sin embargo, ahora las aguas han vuelto a su cauce, o al menos todo apunta a ello tras las últimas imágenes de la pareja. De acuerdo a la revista Semana, la hija de Laura Valenzuela y el abogado habían pasado una noche de lo más íntima por las calles de Madrid.

Como así se ha podido ver, la pareja actuaba de manera cómplice y con una gran sonrisa mientras acudían juntos a la residencia de la actriz. Ambos entraron, y no sería hasta la mañana que el hijo del presidente del Tribunal Constitucional saliera de nuevo.

Tas asegurar en todos los medios que su reconciliación era imposible y que ya no tenían "nada que ver", la actriz ha vuelto a parecer ante las cámaras para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Sin aclarar si realmente le ha dado o no una segunda oportunidad, lo cierto es que la sonrisa que se forma en su cara al mencionar al abogado parece indicar que sí.

"Hemos retomado el contacto. Me ha ayudado mucho legalmente con un tema personal y es una amistad diferente", ha confesado entre risas la intérprete al ser preguntada por los periodistas. De hecho, como así ha asegurado, ahora ve a Cándido "muy bien" y aunque no cierra puertas, no da una confirmación como tal. "Ahora le veo muy bien, la verdad es que sí, pero no sé si puede surgir algo más. Yo de momento con esto tengo bastante"