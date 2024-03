Pilar Rubio sorprende al aparecer con el brazo izquierdo en cabestrillo

La mujer de Sergio Ramos, Pilar Rubio, estuvo en el foco mediático por los rumores de crisis con el futbolista. Pero la presentadora de televisión ha reaparecido generando preocupación por llevar el brazo izquierdo en cabestrillo.

La colaboradora de El Hormiguero forma parte del jurado de la quinta temporada de El Desafío, que ya se está grabando. En su llegada a los estudios de Antena 3, las cámaras de Europa Press la han captado con el brazo vendado.

Pilar Rubio no ha dado explicaciones ni ha respondido a los medios acerca del motivo de su lesión y ha entrado en el edificio nada más bajarse del coche. Pero, al no tratarse de una escayola, podemos pensar que no se trata de algo demasiado grave y que el cabestrillo es para no forzar el brazo y mantenerlo inmovilizado para su pronta recuperación.

La presentadora de televisión vuelve de esta manera al foco mediático, en el que ha estado recientemente debido a las especulaciones que giraban en torno a su matrimonio con Sergio Ramos.

"Mi marido es mi pilar, es mi apoyo y el padre de mis hijos. Tenemos una familia muy bonita, con mucho amor", expresó Rubio para la revista Harper's Bazaar, acabando con los rumores. "¿Son los años cuarenta? ¿Debemos estar todo el día juntos? Yo alucino, es retrógrado y machista", añadió contundentemente.