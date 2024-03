La CUP da por acabada la negociación con el Govern por los Presupuestos: "El ejecutivo vive de las migajas del PSC"

La CUP no ve "margen de entendimiento" con el Govern para los Presupuestos de 2024 y así lo ha trasladado en la reunión de este viernes por la mañana en el Palau de la Generalitat. La diputada, Mar Ampurdanès, ha lamentado que el ejecutivo no haya aceptado unas propuestas que consideraban "asumibles" y ha reiterado el 'no': "No vemos margen de entendimiento con un Govern que vive de las migajas del PSC".

Ampurdanès también ha denunciado que este pacto representa el "continuismo de un modelo de país fracasado". Es por eso que los anticapitalistas plantearán en sus bases que ratifiquen la presentación de una enmienda a la totalidad a las cuentas de la Generalitat.