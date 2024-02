Mazón acepta la propuesta del PSPV para un Pacto por las Emergencias tras el incendio

Los grupos parlamentarios de Les Corts han escenificado este jueves unidad tras la tragedia que costó la vida hace una semana a 10 personas al arder un complejo residencial del barrio valenciano de Campanar. Consell y oposición abogan por centrarse en la atención a las víctimas, en la mejora de los servicios públicos y en el estudio de las causas que permita evitar que un siniestro de estas características se repita. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha anunciado que comparecerá en varias ocasiones ante la Cámara para analizar el incendio, ha aceptado la propuesta del síndic del PSPV, José Muñoz, para abordar "un gran Pacto por las Emergencias". Compromís, por su parte, plantea una comisión de estudio para esclarecer las causas sin buscar "culpables".

La voluntad de acuerdo entre los diferentes líderes políticos no solo ha estado presente en el fondo de las intervenciones, sino también en la forma, al renunciar al choque político sobre este asunto. Muñoz ha subrayado que la propuesta de pacto de su grupo no será "un cheque en blanco", a lo que Mazón ha replicado, tras recoger el guante y decir que era él quien iba a proponerlo: "En blanco no, el cheque estará lleno".

El portavoz socialista ha renunciado a hacer la pregunta de control parlamentario, ha tendido la mano al jefe del Consell en varias ocasiones y ha ofrecido la "máxima colaboración" de los 31 diputados socialistas en lo que necesite el Consell para "reparar el daño y el dolor" de las más de 100 familias que residían en el edificio calcinado. "Ya habrá momento de pedir las explicaciones oportunas", ha afirmado.

Mazón ha agradecido el trabajo realizado "desde el minuto uno" por todas las instituciones: "Todos hemos puesto lo mejor de nosotros mismos, y aunque lo importante son otros, es verdad que hay que reconocer que el nivel de dotación, de preparación, de motivación de todos y cada uno de nuestros servidores públicos, los dependientes del Gobierno de España, de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Valencia, y por supuesto desde el Ayuntamiento de Valencia".

"Para hablar sobre las emergencias de la Comunitat Valenciana no solamente estoy dispuesto, sino que lo estoy deseando y cuantas más manos, mejor", ha recalcado. Asimismo, ha rechazado la crítica de Muñoz de utilizar los ejecutivos autonómicos para ser "ariete" contra el Gobierno de España y en ese sentido le ha recordado los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo de Sánchez como enviar agua a Cataluña, un grupo de trabajo por el Segura o para ampliar el puerto de Valencia. Por ello, le ha agradecido al síndic socialista "el tono y su oferta" y se ha mostrado convencido de que "ya no tenemos más camino que estar a la altura de las circunstancias".

El único roce de la jornada sobre este asunto se produjo cuando el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado las "fotos" de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en las nuevas viviendas municipales para los afectados. "Me preguntaba cuánto tiempo tardaría en aparecer el reproche político en esta cámara y ya lo he visto. Renuncio a mi tiempo: no voy a entrar en el reproche político en un día como hoy", le ha contestado Mazón.

Los afectados empiezan a recibir las ayudas

Las víctimas del incendio de Campanar han empezado, apenas una semana después del siniestro, a recibir las ayudas de emergencia aprobadas por la Generalitat para artículos de primera necesidad y que van de 6.000 a 10.000 euros en función del número de miembros de la unidad familiar. Así lo ha anunciado el president Mazón en la tribuna de Les Corts, donde ha destacado que "en tiempo récord" los primeros damnificados "se han encontrado ya en su cuenta corriente las primeras ayudas de emergencia urgente" y ha abogado por seguir trabajando con "esa eficiencia".

Este jueves ya habían sido ocupadas por afectados del incendio 70 de las 131 viviendas del edificio municipal de Safranar donde el Ayuntamiento de Valencia está realojando a los que lo deseen. Mientras, los bomberos siguen revisando los edificios y los investigadores privados esperan iniciar la próxima semana su peritación de los daños ocasionados por el fuego.