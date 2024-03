Cuánto cuesta vivir en Ourense: estas son las mejores zonas, pueblos baratos y el precio del transporte público

Muchas personas escogen Galicia como el lugar perfecto para instalar su residencia habitual. Es una de las comunidades más baratas de España: el metro cuadrado ronda los 1.380 euros, frente a los 2.049 euros de media nacional. Además, cuenta con muchos atractivos: sus playas, sus montes, su gastronomía… A veces es complicado decantarse por una provincia u otra. Aunque todas comparten similitudes, sobre todo culturales, cada una tiene sus propios encantos. Una de las más baratas para vivir es Ourense, que se ha popularizado en los últimos años gracias a la llegada del AVE, que conecta la ciudad con Madrid en poco más de dos horas.

No es una ciudad costera. Tampoco es una gran ciudad. Sin embargo, cuenta con una gran variedad de posibilidades. Ourense es conocida por sus aguas termales, repartidas tanto en la ciudad como en muchos de sus municipios. Además, es ideal para aquellas personas que no quieren renunciar a las comodidades que ofrece una urbe, pero busquen un lugar tranquilo, lejos de los grandes bullicios. Hay polígonos industriales repartidos por toda la provincia, por lo que cuenta con un fuerte mercado laboral, y está conectada con el resto de ciudades gallegas: a Vigo o A Coruña, por ejemplo, se puede ir en tren, autobús o coche particular.

Cuánto cuestan los pisos en venta y alquiler en Ourense

El metro cuadrado de la vivienda en venta en Ourense ronda los 1.141 euros, mientras que el suelo en alquiler está valorado en unos 6,8 euros de media, tal y como recoge un informe elaborado por Idealista. Esto significa que un piso de 80 metros cuadrados, que es uno de los tamaños más demandados por las familias, cuesta en torno a los 90.000 euros y un alquiler mensual de esta misma vivienda se sitúa en los 550 euros. Estas cifras se elevan más en la capital. Una renta en la ciudad de las Burgas es 20 euros más cara y una hipoteca se queda cerca de los 120.000 euros.

Sin embargo, esto varía dependiendo del barrio. La zona de la Universidad es la más económica para alquilar un piso en Ourense. El precio medio es de 6,6 euros, un 6% más barato que hace un año. Así, un piso de 80 metros cuadrados costaría unos 530 euros al mes. Le sigue el barrio del Posío, que ronda los 6,7 euros de media. El más caro es el Centro, donde el metro cuadrado se paga a 7,6 euros. El alquiler de la vivienda tomada como referencia se sitúa en los 600 euros.

Los que quieran invertir en un piso en la ciudad de Ourense cuentan también con opciones para todos los bolsillos. El más barato es el Ventiún, cuyo metro cuadrado se sitúa en los 1.092 euros, a pesar de que los precios se han encarecido casi un 10% más que hace un año en la zona. Así, un piso de 80 metros cuadrados ronda los 88.000 euros. El Centro y el Casco Viejo son los más caros. El suelo se paga a 2.004 y 1.576 euros, respectivamente. La vivienda anterior costaría unos 160.000 euros de media en el centro de la ciudad o 126.000 euros en el núcleo histórico.

Los pueblos más baratos de Ourense para comprar piso

En el caso de aquellos que no quieren vivir en la ciudad y prefieren mudarse a una zona rural, Leiro es una buena opción. Es el municipio más barato de la provincia para invertir en una propiedad y se sitúa a menos de media hora en coche del centro de Ourense. El suelo ronda los 426 euros de media, por lo que una casa de 80 metros cuadrados se puede adquirir por menos de 35.000 euros.

Otras opciones asequibles son Castrelo de Miño y Ribadavia, que están situadas a pocos kilómetros de Leiro. En este caso, el metro cuadrado se sitúa en los 592 y los 702 euros de media, por lo que la vivienda anterior costaría en estos pueblos sobre 48.000 euros en el primer caso y 56.000 euros en la capital de O Ribeiro.

O Carballiño y Allariz son algo más caras que las otras dos opciones, pero son dos de los municipios más prósperos de Ourense. Ambos cuentan con una amplia oferta cultural, deportiva y lúdica. Además, son ideales para familias con niños, ya que tienen colegios, institutos, supermercados, gimnasios, tiendas… El metro cuadrado ronda los 796 euros en la capital del Arenteiro, mientras que en Allariz se sitúa en los 808 euros.

Precio del transporte público en Ourense

Algo que tienen en cuenta muchas personas a la hora de mudarse a una ciudad es el tema del transporte público. Hay quienes no disponen de vehículo propio o que simplemente prefieren no utilizarlo para evitar el tráfico en las horas puntas. En Ourense, los residentes pueden moverse en autobús urbano, que cuenta con una treintena de líneas que conectan todos los barrios de la ciudad.

El precio ordinario del billete es de un euro. Sin embargo, existen una serie de bonos que permiten pagar mucho menos por cada viaje: