Tony Aguilar responde a las críticas de las Pombo en su documental: "Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mí"

Queridas hermanas Pombo. Efectivamente Maria está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda. Recordará que tenia que decir que BACK FOR GOOD es un himno, pero me miraba y no hablaba. Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mi. pic.twitter.com/D6V7xiS4Ki