Este es el pueblo de Girona donde más ha subido el precio del alquiler

El precio del alquiler en Cataluña no da respiro a los inquilinos y no ha dejado de subir en los últimos meses hasta alcanzar su máximo histórico. El metro cuadrado se ha encarecido algo más de un 10% en el último año y se ha colocado en los 16,4 euros de media este mes de enero, tal y como muestra un informe elaborado por Idealista en el que se muestra la evolución del precio de la vivienda en alquiler. Esto está provocando que muchas personas no puedan hacer frente al pago del alquiler y que se limite el acceso a la vivienda asequible en la comunidad.

Este incremento de los precios no solo se ha notado en Cataluña. El resto del país también ha sufrido la subida del metro cuadrado que, al igual que en la comunidad catalana, ha alcanzado su máximo histórico este mes de enero. Así, la vivienda en alquiler es casi un 11% más cara que hace un año y se sitúa en los 12,4 euros de media. Esto significa que es mucho más baja la media nacional que la catalana.

Cuánto ha subido el alquiler en las provincias catalanas

En el caso de las provincias, Barcelona es la que más ha subido los precios del alquiler en el último año y ha alcanzado su máximo histórico. El metro cuadrado se ha encarecido un 12,1% hasta los 17,8 euros de media, por lo que la renta mensual de un piso de 80 metros cuadrados ronda los 1.370 euros, casi 400 euros más que la media nacional.

Le sigue Girona, donde el metro cuadrado es un 10,2% más caro que en enero de 2023. Aun así, no sobrepasa la media de la comunidad—solo la provincia de Barcelona supera este dato—. El precio ronda los 11,8 euros de media y la vivienda tomada como referencia costaría alrededor de los 950 euros de media.

Tarragona y Lleida se quedan muy por debajo de estos datos. La primera se ha encarecido un 8,2% en el último año hasta alcanzar los 9,1 euros de media este enero. La segunda, por su parte, solamente ha subido un 1,4% los precios de la vivienda en alquiler y el metro cuadrado se coloca en los 9,6 euros. Así, un piso de 80 metros cuadrados en estas provincias costaría unos sobre 750 euros de media.

El pueblo que más ha subido el precio del alquiler

Lloret de Mar es el municipio de Girona que más ha subido el precio de la vivienda en alquiler. Concretamente, el metro cuadrado se sitúa en los 12,3 euros de media, un 11,4% más que hace un año. Así, supera la media de la provincia. La vivienda tomada como ejemplo, en este caso, costaría en torno a los 980 euros de media, unos 30 euros por encima.

El segundo pueblo de Girona donde más ha subido el precio del alquiler es Blanes. El metro cuadrado ronda los 10,4 euros de media este mes de enero, lo que se traduce en una subida de un 10,1% en un año. En el caso de la capital, el suelo se paga mucho más caro, a 11,7 euros de media, lo que la convierte en la más cara de la provincia. Sin embargo, solo ha subido un 4,5% en comparación con enero de 2023.