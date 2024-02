Pepón Nieto explica cómo se encuentra tras la muerte de su hermano pequeño: "Tengo que seguir haciendo mi vida"

La muerte de su hermano pequeño supuso para Pepón Nieto un duro golpe. Ambos estaban muy unidos y, por ello, no supo "cómo gestionarlo", como así escribió en la publicación de Instagram con la que dio la triste noticia. Así, alabando el buen trato del Hospital Universitario Costa del Sol y lanzando un mensaje a favor de la sanidad pública, el que fuera actor de Los hombres de Paco se despidió de él.

Ahora, el intérprete ha vuelto a aparecer de cara al público para ver el estreno de la serie La Reina Roja. Allí, Pepón ha podido dedicarle un momento a la prensa para explicar cómo se siente en estos momentos.

De este modo, y tras agradecer los mensajes de apoyo de los periodistas y de los miles de usuarios en redes sociales, ha querido dejar claro que se está recuperando poco a poco: "Esto forma parte de mi trabajo y yo tengo que seguir trabajando y seguir haciendo mi vida. Bueno, es duro, pero estoy bien, muchas gracias".

Actualmente, el trabajo se está convirtiendo en su "mejor terapia" para poder despejar la mente. Por ello, como así ha confesado, tiene "bastante trabajito" planeado para un futuro. En lo relacionado con el mundo laboral está "contento", y no es para menos, teniendo en cuenta todos sus proyectos a futuro. "Estoy haciendo teatro, estoy haciendo una serie, después tengo otra. Así que este año lo tengo completito", ha explicado.

"Yo tengo un trabajo que me encanta y que lo disfruto. Y somos privilegiados. Están mucho más agotados los de otras profesiones, que son mucho más duras, están peor pagadas y trabajan mucho más que lo que hacemos nosotros", ha querido recalcar el actor.

Nieto se siente "afortunado" por su trabajo porque puede hacer lo que le gusta: "Hacemos lo que queremos, lo que nos gusta, y es un trabajo, pero yo lo disfruto como si fuera, para mí es lo mejor del mundo, yo no encuentro, no me veo en otro sitio".