El PP rebautiza la trama a caso Sánchez: o el presidente incurrió en "negligencia" o fue "máximo responsable político del saqueo"

Una vez que el PSOE ha sacrificado a su diputado José Luis Ábalos por haber sido el jefe de Koldo García, principal implicado de la supuesta trama de corrupción de contratos de mascarillas a cambio de comisiones ilegales, el PP vuelve a rebautizar la trama. Lo que el viernes reivindicaban que se llamara caso Ábalos, en lugar de caso Koldo, este martes exigen que pase a conocerse como caso Sánchez. "Solo hay dos opciones: que Pedro Sánchez no lo supiera, incurriendo en negligencia, lo que no le exime de responsabilidad o que lo supiera y no hiciera nada, siendo el principal responsable político del saqueo", ha concluido el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado.

Así, el PP incide en que deje o no su escaño de diputado el que fuera número tres de Sánchez en el PSOE, este caso no será pasado sino que seguirá siendo "el presente". Y es que, a su juicio, la decisión que tome el exministro de Transportes no exime al resto de implicados, en especial al presidente del Gobierno, de dar sus explicaciones. "Si Ábalos tiene que dejar el escaño por responsabilidad política, ¿en qué lugar quedan el resto de implicados?", se pregunta Tellado en relación a Francina Armengol, Salvador Illa o Santos Cerdán, al que considera "el jefe de recursos humanos de Sánchez por ser quien le ficha asesores".

Asimismo, Tellado ha recordado que el caso forma parte del presente en tanto que varios de los dirigentes señalados en esta trama coindicen con quienes ayudaron a Pedro Sánchez a ganar las primarias que le llevaron hasta el liderazgo del PSOE. Así, ha ironizado con que el PSOE "está en manos de la "banda de Peugeot": con "Koldo al volante, Ábalos de copiloto y Santos Cerdán y Sánchez en la parte de atrás" del coche [Peugeot 407] con el que Pedro Sánchez recorrió España durante aquellas primarias. Es a estos dos últimos a los que exige que den explicaciones, una vez que los otros dos "ya han caído".

El popular ha lanzado una decena de preguntas al aire dirigidas tanto a Sánchez como a la actual presidenta del Congreso, a quien acusa de "mentir" sobre su reacción ante la compra defectuosa de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión que vendió productos sanitarios al Ministeiros de Tranportes [con Ábalos al frente] y a los gobierno de Baleares y Canarias. ¿Ábalos o Koldo le dieron instrucciones a Armengol [como presidenta de Baleares] para que su gobierno comprase mascarillas a la empresa de la trama? ¿Por qué su gobierno estuvo tres años sin reclamarlas?", pregunta Tellado. No obstante, el popular ha dejado varias preguntas de los medios sin aclarar.

Como es si el PP considerará a Ábalos como un interlocutor válido en caso de que finalmente pase al grupo Mixto o si está de acuerdo, como pide el PSOE, en fiscalizar todas las compras de material sanitario en tiempos de pandemia. Si bien no lo ha confirmado, Tellado ha dejado entrever que el PP no apoyará la comisión de investigación registrada este martes por el propio PSOE para investigar la trama, además de otros casos. "Nos tenemos que será para esparcir dudas sobre todas las administraciones públicas", ha señalado el popular antes de acceder al texto recién registrado.