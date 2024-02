El rapero Puff Diddy, demandado por un antiguo empleado por agresión sexual

Tal y como ha dado a conocer la cadena NBC este pasado lunes, el rapero y empresario musical Sean Combs, más conocido como Puff Diddy, de 54 años, ha sido acusado de agresión sexual por parte de un exempleado, Rodney Lil Rod Jones, su antiguo productor y camarógrafo.

En los documentos legales que ha obtenido el portal de noticias TMZ, Lil Rod asegura que el musico lo agredió sexualmente en repetidas ocasiones mientras ambos se encontraban trabajando en el último disco de Diddy, The Love Album: Off the Grid. Es decir, desde septiembre de 2022 hasta el pasado noviembre de 2023.

Según alega el productor y ha dado a conocer la cadena de televisión, el magnate musical solía tocarle sus genitales, así como el ano, para que se prepara para tener relaciones sexuales, amén de que supuestamente se paseaba desnudo delante de Jones. Agrega además que Puff Diddy solía restarle importancia a estas presuntas agresiones calificándolas de "payasadas amistosas".

Sin embargo, Rodney Jones va más allá y afirma que Puff Diddy lo llegó a someter a unas innecesarias e injustificadas atenciones sexuales por parte de sus socios, incluidos el actor Cuba Gooding Jr. —quien el pasado noviembre fue de nuevo acusado de agresión sexual— y una prima de Yung Miami, la novia del rapero.

Según Lil Rod, dicha prima intentó en una ocasión tener relaciones sexuales con él mientras que Puff Diddy miraba. Asimismo, detalla que en una ocasión se vio obligado a contratar varias trabajadoras sexuales y realizar actos sexuales con ellas a petición de Combs.

En uno de estos casos, en febrero de 2023, el productor y camarógrafo cree que fue drogado y violado. Los hechos tuvieron lugar durante una fiesta organizada por Diddy. Tal y como relata Jones, se despertó desnudo, mareado y confundido en la cama de su empleador junto con este y dos trabajadoras sexuales.

Shawn Holley, abogado de Diddy, no solo ha negado las acusaciones sino que ha afirmado que "Lil Rod no es más que un mentiroso" que ha presentado la demanda —que pide como compensación por lo sucedido un pago de 30 millones de dólares— "buscando descaradamente un pago inmerecido".

"Su temerario listado de pruebas, que son pura ficción y que sencillamente nunca ocurrieron, no es más que un intento flagrante de salir en los titulares", ha afirmado Holley, quien afirma tener "evidencias abrumadoras e indiscutibles" de que sus afirmaciones "son auténticas mentiras".

"Nuestros intentos de compartir estas pruebas con el abogado del Sr. Jones, Tyrone Blackburn, han sido ignorados, ya que el Sr. Blackburn se niega a devolver nuestras llamadas. Vamos a abordar estas estrafalarias acusaciones en los tribunales y tomaremos todas las medidas apropiadas contra quienes las han hecho".

No hay que olvidar que a finales del año pasado Puff Diddy fue acusado hasta en dos ocasiones de dos violaciones ocurridas años atrás a menores de edad. Todo ello poco después de resolver una demanda similar por agresión sexual y abusos físicos reiterados que le interpuso su exnovia, la cantante Cassie.