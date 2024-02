Tamara Falcó, alérgica al deporte, en manos de un médico: "Me salen sarpullidos"

Tamara Falcó reveló hace unos días en El Hormiguero los estragos físicos que le produce hacer deporte, algo por lo que se tuvo que poner en manos de un especialista.

Ocurrió durante la última tertulia con Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. La presentadora de La Roca hablaba de que una de las consecuencias físicas que le ha dejado el Covid es un fuerte picor en el cuerpo. Entonces, Falcó añadió que a ella también le pasaba, pero no por el mismo motivo.

"A mí me dijo un médico que hacer deporte me daba alergia. Cuando lo practico, me da picores", explicaba la marquesa de Griñón, para sorpresa de todos.

"Me salen sarpullidos, como con los cambios de temperatura. Mi familia no se lo creía y hasta le hice una foto al informe para que vieran que no me lo inventaba. Me encanta hacer deporte, pero no puedo, me pica", detalló la celebrity.

Aunque puede resultar sorprendente, la dolencia de la que habla Tamara existe. Según expertos consultados por Bekia, "podría tratarse de una alergia al propio sudor y que realmente el problema estaría en las sustancias de nuestra propia sudoración que pueden irritar la piel".

Sobre la irritación de la piel, explican los especialistas que "normalmente, no la produce solo el ejercicio físico, si no algún otro agente que hace reacción con el movimiento del cuerpo. En la mayoría de los casos se trata de una rara alergia alimentaria que se activa con el ejercicio, aunque también existen casos relacionados con el consumo de alcohol o el clima del lugar donde se practique la actividad".