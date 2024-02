La banda que robó en casa de María del Monte tendría tanta amistad con Antonio Tejado que habrían hecho "extorsiones en su nombre"

Antonio Tejado continúa en prisión provisional, acusado de ser el "autor intelectual" del asalto con violencia a la casa de su tía, María del Monte, y sigue defendiendo su inocencia mientras las investigaciones siguen su curso y salen a la luz distintos detalles del proceso.

El sevillano pidió "no tener tele en la celda porque no quiere escuchar nada", aseguró Kike Calleja este fin de semana en Fiesta. Y es que el concursante de realities considera que se está vulnerando su derecho al honor.

Por su parte, se han conocido más detalles de su detención, como que, en el momento de irrumpir la Guardia Civil en su vivienda, estaba desnudo haciendo una videollamada con dos amigas y que, a los pocos minutos de entrar las autoridades, les suplicó: "No he hecho nada, no me peguéis".

Según Diario de Sevilla, que tuvo acceso al informe de la Benemérita, en el registro encontraron dos localizadores GPS, dispositivos ideados para colocar en coches para controlar su ubicación.

Además del registro de la casa, el juez autorizó la interceptación de comunicaciones, dentro de la legalidad, de algunos de los sospechosos para intentar confirmar la información de la que disponen sobre el modus operandi de la banda.

Tal y como sostiene el citado medio, tres días antes de la detención, el 6 de febrero de 2024 poco antes de las 15 horas, Antonio Tejado hizo una llamada a su madre, María José, en la que los investigadores ven posibles indicios de que él se está refiriendo a una agresión.

Diario de Sevilla asegura que, debido a esta conversación pinchada, las autoridades sospechan "que Antonio Tejado posee tal amistad con este tipo de personas que llegan a realizar extorsiones en su nombre", aunque él no sea el que las haga directamente.

El informe de la Guardia Civil ahonda también en otra llamada de diciembre de 2023, cuando María José le pide a su hijo que se aparte de esas personas por el "daño" que podrían provocarle.

Por su parte, Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado, fue preguntado por Vamos a ver acerca de esta información y evitó pronunciarse. "No me consta y no puedo decir nada", dijo el letrado, quien añadió que estos datos son "futuribles" e "hipótesis".