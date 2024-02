Ya ha pasado medio año desde que María Jiménez falleció a los 73 años, tiempo en el que la gente no la ha olvidado y se han sucedido los homenajes. Sin embargo, quien más la recuerda y tiene preparado un acto en su honor aún más grande es Alejandro Sancho.

El hijo de María Jiménez y Pepe Sancho está preparando un concierto en su memoria que tendrá lugar el próximo 14 de marzo en la Cartuja Center de Sevilla.

Para este evento, Sancho ha contado con amigos y figuras de la música como María Toledo, Tamara, Melody, Argentina o Falete, quien recuerda la íntima relación que les unía, tanto a él como a su padre.

"La recuerdo como una mujer excepcional, llena de bondad y sencillez, para bien y para mal. Decía siempre lo que sentía, tenía un carácter acojonante y lo daba todo en cualquier aspecto de la vida", defiende el artista, en declaraciones a Pronto.

Quien también está feliz e ilusionado con este concierto-homenaje es Alejandro Sancho, pues, además, sus beneficios "serán para las mujeres maltratadas". "El mejor recuerdo que me queda de ella es su amabilidad, su entrega a los demás, su empoderamiento, su forma de ser", asegura.

"La echo muchísimo de menos y me cuesta hablar de ella porque me pongo triste, aunque intento estar en el lado positivo del duelo", comenta y, después, añade: "Voy a hacer por mi madre lo que no he hecho por mi padre...".