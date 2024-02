Cuenta atrás para unos Presupuestos del Govern con un solo escollo: el Hard Rock

La posibilidad de que la Generalitat pueda tener unas Cuentas para 2024 se va acercando, o eso parece. "Esta tendría que ser la semana de los presupuestos", ha declarado este lunes Raquel Sans, portavoz de ERC. Poco después, la propia Sans ha hablado del escollo que todavía frena esa aprobación presupuestaria: "El momento del ‘sí’ o ‘no’ al Hard Rock ya pasó".

Sans ha respondido así a las declaraciones del portavoz de En Comú Podem, David Cid, que ha instado a ERC a atreverse a decir ‘no’ al PSC con el Hard Rock. Además, Sans ha querido recordar a Cid que hay una mayoría en el Parlament favorable al proyecto: "No es cuestión de querer o no, sino que existe una tramitación administrativa en curso".

También ha aumentado un grado más la presión a la oposición para cerrar ya un pacto presupuestario. "Después de meses de negociación, esta debe ser la semana de los presupuestos", ha dicho.

La portavoz de ERC ha recordado también que las cuentas no incorporarán "ni una sola línea" sobre el Hard Rock. Asimismo, ha aseverado que "costaría de entender" que alguna formación no estuviera dispuesta a apoyar los presupuestos y sumarse así al "fortalecimiento" de los servicios públicos y el estado del bienestar.

David Cid no ha sido el único político de los comuns en hablar este lunes. El portavoz, Joan Mena, también ha tratado sobre el proyecto del Hard Rock. "ERC debe afrontar sus propias contradicciones internas", ha subrayado, y ha asegurado que los republicanos han dicho públicamente que no les gusta el proyecto, pero que no se atreven a oponerse a los socialistas. "No entendemos como el PSC, que se supone que es un partido de izquierdas, puede bloquear los Presupuestos si no se construye un casino, y tampoco se entiende el comportamiento de ERC, que sabemos que no quiere el proyecto, pero que tiene miedo de decir que no al PSC y a Salvador Illa", ha añadido.

Tras preguntársele si aceptarían una moratoria del proyecto para aprobar las cuentas de este año, Mena ha incidido una vez más en que el Hard Rock es una línea roja y en que no darán su apoyo si no se archiva "para siempre".