Los vecinos afectados en Valencia empiezan a asumir la tragedia: "He venido a ver por primera vez el edificio y estoy desolado"

Los vecinos del complejo residencial arrasado por las llamas en el barrio de Campanar empiezan a asumir las consecuencias de la tragedia: se han quedado sin casa y sin las pertenencias que albergaba, es decir, las de toda una vida. Tras el impacto inicial, con un desalojo precipitado, algunos han vuelto a la zona, donde han recibido otro impacto: el de contemplar el edificio en el que vivían hasta el pasado jueves totalmente destruido. "He ido porque había un minuto de silencio y me he quedado desolado al volver a ver el edificio", explica a 20minutos José Luis Mas, un médico del SAMU jubilado de 67 años que vivía en la séptima planta, donde se originó el fuego.

Tiene muy fresco el inicio de la tragedia. "Acababa de ver el tenis, sobre las 17:30 horas. Detecté el olor a plástico quemado, mi mujer abrió el balcón, vimos una humareda negra enorme y le dije: Vámonos". En ese momento se abrigó y ambos salieron "como una flecha" hacia las escaleras de evacuación, por donde vieron que el humo iba cada vez más hacia abajo. Por su formación, José Luis sabe que este elemento puede "matar más" que el fuego. "Advertí a los bomberos que llevaran oxígeno". A él se lo proporcionaron en una ambulancia porque es enfermo cardíaco. "El polietileno hizo de chimenea de aire hacia arriba y hacia abajo y es lo que hizo arder el edificio en 20 minutos", asegura.

Antes de bajar, José Luis tocó a varias puertas para alertar a sus vecinos. Aunque le habría gustado "llamar a más", el intenso humo solo le permitió huir. Casi al mismo tiempo, Julián, el conserje, al que muchos han bautizado como "el héroe" de la comunidad, hacía viajes por los rellanos del inmueble. Su objetivo: sacar al máximo número posible de personas antes de que fuera demasiado tarde.

"No conté las veces que subí pero fui tocando las puertas avisando", relató el pasado sábado tras el minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento, donde recibió el cariño de los vecinos de Valencia con un fuerte aplauso. Julián dijo haber quedado impactado por la escena que vivió cuando avisó a una vecina, una persona mayor, del número 72: "Abrí la puerta y vino una llamarada, la cogí y la saqué".

El empleado, que ha perdido su trabajo, ayudó "todo lo que dio" su mano, hasta que el humo le dejó. Conocía a todos los vecinos, también a los fallecidos, que vivían en las plantas 9 y 10. Julián vio las imágenes de la pareja que fue rescatada por los bomberos desde el balcón, a la que no pudo ayudar, pero sí consiguió llegar hasta el piso 10 o 12, no recuerda con precisión, por la escalera paralela que llega hasta la planta 14; los vecinos iban bajando en grupo pero hubo un momento en que el humo ya impedía bajar por las escaleras. En ese momento, los bomberos le pidieron que se quedara allí y fue cuando "la cosa se puso peor", ya que "caían las panchas ardiendo" y, entonces, pasó "miedo".