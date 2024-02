La coordinadora del SAUS explica el caos que encontraron al llegar al incendio en Valencia: "Nunca habíamos vivido una situación así"

Mireia García Barres, coordinadora del SAUS (Servicio de Atención a Urgencias Sociales del Ayuntamiento) y trabajadora social, ha narrado el "caos" vivido durante los primeros momentos tras el incendio ocurrido el jueves en el edificio del barrio del Campanar en Valencia, el cual ha dejado 10 víctimas mortales. "Nunca habíamos vivido una situación así", ha explicado García Barres a 20minutos.

"Mucho caos, agonía, desesperación y tristeza", eso es lo que se respiraba en los alrededores del edificio cuando el equipo del SAUS, uno de los primeros en actuar, llegó a la zona. Según, la coordinadora, sus efectivos se encontraban "casualmente pasando por allí" y vieron el fuego. "Justo al llegar recibimos la llamada de la Policía Local de Valencia, diciéndonos que requería nuestra presencia para atender a todas aquellas personas afectadas que se encontraban allí", ha contado.

Pero al llegar allí, no solo se encontraron con el sufrimiento de los habitantes del bloque en llamas, sino con el de sus familias. "Estaban también los familiares que no sabían cómo se encontraban sus seres queridos o si estaban dentro del edificio. Buscaban información, saber si estaban bien, si no ...", ha añadido la trabajadora social.

Ante esta situación, Mireia García tuvo que actuar con rapidez y puso un dispositivo de once personas entre las que se encontraban psicólogos, trabajadoras sociales e integradoras sociales. Cruz Roja también trabajó de manera coordinada con el SAUS para atender a todos los afectados.

"Nunca habíamos vivido una situación así", ha explicado la coordinadora a este diario. "Nosotros estamos acostumbrados a atender urgencias de pequeña escala, pero así en el momento, de manera repentina y que se necesite un dispositivo tan grande, nunca lo habíamos experimentado", ha añadido.

Sin embargo, a pesar de la dificultad de la situación y "gracias a la concejalía y a todo el equipo coordinador de servicios sociales" la situación pudo controlarse de manera rápida y efectiva. "En tres o cuatro horas las personas estaban ya realojadas en un hotel", ha afirmado Mireia García.

Inquietud tras el incendio

Ahora, tres días después del incendio, los vecinos del edificio han sido realojados en dos hoteles valencianos, el hotel Palace y el hotel Primus. Además, según la trabajadora social, "ya se están preparando unas 130 viviendas para ponerlas a disposición de la gente que las necesite a partir de ahora".

El Ayuntamiento cederá a los damnificados un edificio de siete plantas situado en el barrio de Safranar. El inmueble, de nueva construcción se encuentra a dos kilómetros de Nou Campanar que fue comprado por el ayuntamiento para destinarlo a alquiler social.

Sin embargo, esta medida no ha hecho que se reduzca la incertidumbre de todos aquellos que vieron arder sus casas. "Cuando pierdes tu casa y toda la inversión que has hecho, quieres saber que va a ser de ti. Hay gente que perdió su ropa, su documentación... Todo, absolutamente todo", ha concluido Mireia García.