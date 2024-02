Zelenski se rodea de aliados en apoyo a Ucrania mientras cientos de familias exigen en Kiev la vuelta de los prisioneros de guerra

Este no era un sábado cualquiera en Ucrania. Las calles de Kiev se habían engalanado a base de militares y policías para la visita de líderes mundiales, que venían a mostrar su compromiso en el segundo aniversario de la invasión rusa. Todos ellos han posado junto al mural que conmemora a los muertos ucranianos en el conflicto con Rusia, arropando así al presidente Zelenski, que se ha mostrado satisfecho por el apoyo. A escasos quinientos metros, y en una plaza que se podía ver a simple vista desde el mural, otra concentración tenía lugar a la misma hora. En la explanada frente a la catedral de Santa Sofía cientos de personas se agolpaban con pancartas, banderas y bengalas amarillas y azules. Eran los familiares de rehenes ucranianos que exigían su liberación.

Es el caso de María, cuyo marido fue apresado por Rusia cuando estaba combatiendo en el este del país. "Le han llevado a una colonia en Rusia, no sé dónde está", ha asegurado en declaraciones a 20minutos. Esta manifestante también sostiene que el Gobierno ucraniano no le ha dado ninguna información y no entiende por qué no forma parte de ningún intercambio de presos. "Nadie me da información, ni el Gobierno ucraniano ni el ruso. Me he dirigido también a la Cruz Roja, pero nadie me dice dónde está mi marido, no entiendo por qué nadie me dice nada", ha añadido emocionada mientras sostiene una pancarta en medio de la plaza.

También la familia al completo de Alexandre ha querido venir a la concentración con su imagen en una bandera. Vicka asegura que tanto ella como sus hijos no olvidan ni un solo día a Alexandre, que se estaba en un batallón mecanizado cuando hace más de un año desapareció. Tampoco lo hace Natalia, cuto hijo de 21 años lleva 22 meses encarcelado por Rusia tras tomar la acería de Azovstal. Cuenta que ha ido incluso a Roma, a una visita con el papa Francisco, y allí le entregó un corazón que simboliza la ciudad de Mariúpol. "Por ahora no tengo más información, durante un tiempo estuvo preso en una zona al este del país, donde había más de 150 presos ucranianos en manos de Rusia. Hace unos meses, un bombardeo ruso cayó en ese lugar y mató a varios presos ucranianos. Tengo el conocimiento de que mi hijo se salvó, pero no sé nada más sobre el tema", ha explicado a este medio.

La familia de Alexandre, un soldado ucraniano desaparecido en la guerra. CARLOS P. PALOMINO

También se han acercado a apoyar la causa un grupo de españoles de la ONG Help To Ukraine, que lleva desde el comienzo de la invasión rusa ayudando a evacuar a personas y llevando ayuda humanitaria. Uno de los voluntarios, Miguel Gutiérrez, asegura que esta organización "traslada la solidaridad del pueblo español" en lo que califica como "una guerra absolutamente injusta y cruel en un estado pegado a la Unión Europea y, por tanto, vecino". El trabajo de Help to Ukraine es con la sociedad civil, apunta Gutiérrez, en zonas del frente de la guerra. "Vamos al este, a las zonas complicadas, donde vive la gente que no tiene nada, y que subsiste por la ayuda humanitaria", agrega. Comida, ropa de abrigo, medicinas o equipamiento para los hospitales son algunas de las aportaciones que esta ONG realiza a diario desde hace ahora dos años.

Carlos Palomino, enviado especial a Ucrania. Carlos Palomino, enviado especial a Ucrania.

Los socios de Ucrania anuncian nuevas ayudas

Al tiempo que esto ocurría, se producía la ofrenda institucional en conmemoración de los caídos. Entre los invitados estaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que unas horas antes había llegado en tren a la capital ucraniana. Von del Leyen ha encabezado la ceremonia y ha aprovechado para anunciar que la UE donará más de 50 vehículos para mejorar la flota de la Policía y de la Fiscalía y contribuir a "estabilizar" los territorios "liberados".

"Esta entrega llega poco después de que la UE diese una moderna máquina para detectar minas", ha recordado Von der Leyen, que aprovechando una visita oficial a Ucrania ha hecho hincapié en la necesidad de que las zonas que vuelven a estar bajo control ucraniano vuelvan a ser "seguras". Von der Leyen también ha confirmado que la UE abonará a Ucrania este marzo un primer pago de 4.500 millones de euros que forman parte del último paquete macrofinanciero de ayuda que aprobaron.

Otro de los líderes presentes en la capital ucraniana ha sido el canadiense Justin Trudeau. "Hoy, junto a nuestros aliados y socios, Canadá se compromete a brindar más ayuda a Ucrania, incluido apoyo militar y humanitario", afirmó Trudeau, que ha anunciado un nuevo paquete de ayuda de 3.000 millones de dólares. Esto incluye 320 millones de dólares en ayuda militar, que será entregada antes del final del año, y 2.400 millones en préstamos para Ucrania que serán administrados a través del Fondo Monetario Internacional.

También han estado presentes la primera ministra Giorgia Meloni, firmó hoy un acuerdo de seguridad con Ucrania y ha recordado el apoyo de su país en la guerra contra Rusia. Al igual que ha hecho el primer ministro belga, Alexander de Croo, cuyo país ostenta la presidencia temporal del Consejo de la UE. El que no ha estado este 24 de febrero en Kiev pero sí ha querido lanzar un mensaje de apoyo ha sido el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que ha trasladado el mensaje al "heroico" pueblo ucraniano de que la UE hará "lo que sea necesario" para que ganen la guerra contra Rusia, al tiempo que ha instado a los Veintisiete a que proporcionen apoyo militar "adicional".

Un año más los ucranianos recuerdan en la calle un macabro aniversario. La herida abierta de muchas familias todavía se traduce en rabia para seguir luchando. Y, por supuesto, en el orgullo de pedir que la guerra acabe cuanto antes.