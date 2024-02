La Generalitat crea un cercador web de residències i centres d'atenció a gent gran

El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha posat en funcionament un cercador web de centres assistencials per a gent gran amb informació detallada i fotografies dels espais i els serveis de cada equipament. En concret, es poden buscar residències, centres de dia, habitatges tutelats i serveis d’atenció integral en l’àmbit rural (SAIAR) per a gent gran, tant de titularitat pública, com d’iniciativa social o privats. El nou cercador web es pot consultar a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidencies

Aquest nou web –que inclou, de moment, informació d’uns 1.800 centres– representa un salt qualitatiu molt important pel que fa al servei que s’ofereix a usuaris i famílies. Mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, s’hi pot consultar informació com la titularitat del centre i l’entitat gestora, quantes places hi ha i quantes de públiques, el temps mitjà d’espera per accedir-hi, quins serveis s’hi ofereixen, com són les instal·lacions i les habitacions, contacte o horaris d’atenció. També s’hi inclouen mapes amb les localitzacions i fotografies. Les fitxes es poden descarregar o compartir.

El web inclou fotografies, mapes i informació sobre els serveis de cada equipament. DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

Durant la presentació del web, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, va destacar el gran esforç que està fent el Departament per situar-se al segle XXI amb iniciatives com aquesta, “d’especial rellevància, ja que estem facilitant el servei a la ciutadania, però també treballem pel dret de les persones a decidir on volen ser ateses i ho fem amb l’aval de la Generalitat”. “És a més un salt endavant en el compromís amb la transparència, que se suma a altres esforços que estem fent en l’àmbit social”, va afegir el conseller, i va posar com a exemples la creació de noves places, el desplegament de l’atenció integrada social i sanitària, els nous models centrats en l’atenció a la persona, noves infraestructures o més finançament.

Els usuaris de l’aplicatiu poden fer cerques per ubicació i per tipus de centre (residència, centre de dia, habitatge tutelat o SAIAR) i després aplicar-hi els diferents filtres. Per exemple, es pot prioritzar la proximitat o el temps d’espera o el tipus de plaça, les instal·lacions o les activitats que s’hi organitzen.

El cercador s’emmarca en el Pla de Transformació Digital que ha posat en marxa el Departament de Drets Socials

Fins ara, les famílies que buscaven una plaça en algun tipus d’equipament de gent gran rebien un llistat en paper de centres amb les adreces corresponents. Amb el nou cercador, no només s’amplia enormement la informació a disposició de les persones usuàries, sinó que es tradueix en un guany per a l’autonomia de les famílies i, de retruc, s’alleuja el volum de feina de les professionals dels serveis socials. També és una eina útil per a les gestores de centres perquè puguin donar a conèixer els seus serveis.

El cercador s’emmarca en el Pla de Transformació Digital que ha posat en marxa el Departament de Drets Socials per reforçar l’eficàcia de les polítiques socials, modernitzar i legitimar l’estat del benestar. El pla compta amb més de 83 milions d’euros de fons europeus, entre els quals n’hi ha de procedents dels Next Generation EU.

El nucli del pla és la plataforma eSocial, que agrupa un conjunt de 12 sistemes d’informació (un dels quals, el web de residències i centres d’atenció a la gent gran) que estan transformant de manera transversal tots els àmbits del departament i el connecten amb els diferents agents d’intervenció social, conjuntament amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). Un projecte que permet automatitzar tràmits i reduir terminis.

Més funcionalitats i informació

El cercador ja està en funcionament, però s’anirà ampliant amb nova informació que els diferents centres adherits hi aniran carregant. De moment, hi ha tots els equipaments públics, tots els que reben finançament públic i també un 90% dels establiments privats.

El Departament també treballa per incorporar més endavant informació vinculada a les inspeccions i més funcionalitats per a l’usuari, per exemple, una àrea privada on els usuaris podran valorar el servei o saber el seu lloc en la llista d’espera. També es valora incloure la informació relativa als centres d’atenció a persones amb discapacitat o amb malaltia mental.