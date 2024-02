Violador rico, violador pobre

Ni soy tertuliano ni mis conocimientos sobre la justicia bastan para emitir un juicio técnico sobre la sentencia a Dani Alves. Pero que no sepa de leyes no significa que no pueda opinar y definir como aberrante el atenuante aplicado en el caso, que se podría resumir tal que así: Alves pasará menos años en la cárcel porque tiene dinero y ha tenido la "voluntad" para "reparar el daño de la víctima", cuantificado en 150.000 euros. Me viene a la mente la desgastada frase de que la 'justicia es igual para todos' y la pregunta sale sola: ¿cómo puede ser igual para todos una justicia que condena a cuatro años a un violador rico mientras al pobre le mandaría el doble de tiempo a la cárcel por el mismo delito?