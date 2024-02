La CNMC ve falta de detalle en la elección de Ribera de las inversiones extra de red eléctrica para 2026 frente a otras alternativas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno a la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica para modificar puntualmente la planificación vigente de la red eléctrica, para dar cabida extra a 64 proyectos no previstos inicialmente que deberían contar con acceso a la red ya en 2026 en lugar de esperar al próximo periodo, que empezará en 2027. Sin embargo, también hace una serie de recomendaciones, entre las que apunta al insuficiente detalle de algunas de los proyectos propuestos, para justificar su inclusión "frente a otras alternativas", en un proceso que ha contado con la protesta por parte de gobiernos autonómicos de todo signo político porque han quedado cientos de peticiones adicionales.

"En particular, sería conveniente que la MAP [modificación aspectos puntuales] proporcionara una mayor justificación sobre las decisiones de inversiones propuestas a fin de permitir un mejor entendimiento de las modificaciones previstas", dice entre unas de sus recomendaciones el regulador, tras analizar los 64 proyectos para los que el Ministerio quiere garantizar ya en 2026 abastecimiento de electricidad y llegar a la conclusión de que, en algunos de ellos deberían tener "un mayor grado de desglose".

"Se considera que la inclusión de un cierto detalle sobre la caracterización de las nuevas demandas que motivan la necesidad de incorporación de nuevas instalaciones de transporte mejoraría la comprensión de las decisiones tomadas, dice la CNMC. "Sería de interés que se aportara información del análisis coste/beneficio de la propuesta adoptada en cada caso frente a otras alternativas y análisis de cómo las instalaciones propuestas contribuyen a la consecución dentro de la Planificación", dice un informe que hace comentarios sobre 18 de los 64 proyectos que plantea el Ministerio para incluir de forma extraordinaria dentro de la Planificación de redes vigente y que, en términos globales, da luz verde a la propuesta. "Viene a incorporar una serie de modificaciones que contribuirán a facilitar la transición energética y la electrificación de la economía por lo que se considera adecuada, con las salvedades manifestadas a lo largo del presente informe".

El regulador hace esta advertencia particularmente por lo que respecta a las denominadas "nuevas demandas", los puntos en los que el Ministerio cree que es necesario construir una nueva subestación o ampliar una ya existente porque allí se ubicará un proyecto que cuenta con fondos europeos para su financiación que habría que devolver si no se lleva a cabo en el plazo previsto. La CNMC da por buena esta justificación y así lo ha trasladado a la Secretaría de Estado de Energía.

"Sería conveniente que se aportara un mayor detalle de información sobre las alternativas analizadas y sobre el resultado de los análisis coste beneficio realizados para conectar estos nuevos consumos y se diera una mayor transparencia sobre la caracterización de las demandas solicitadas", dice el informe de la CNMC, que hace alusión a la los planes para garantizar, ya en 2026, acceso a la red eléctrica en Algeciras y Huelva -donde se despliega el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde- y en Vigo, donde está prevista la instalación de una factoría de coches eléctricos de Stellantis. En este último caso, llega a decir que "debería reconsiderarse" postergarlo a la planificación de la red para el siguiente periodo, 2027-2030.

Incremento de costes

Por otra parte, la CNCM cree "conveniente que se analizaran nuevamente" ciertos proyectos que suponen un "significativo incremento de costes", que superaría las inversiones máximas admisibles, aunque también tiene en cuenta los 931 millones de ayudas adicionales para la planificación de la red eléctrica de los Fondos Next Generation de la UE. El coste adicional previsto por parte de Ministerio con respecto a lo presupuestado para la Planificación de la red eléctrica 2021-2026 que ahora quiere modificar puntualmente es de 321 millones, que no se reparten entre los 64 nuevos proyectos, porque algunos tienen coste adicional cero, tal y como denunció la Comunidad de Madrid en el único situado en su territorio, la ampliación de la subestación eléctrica de Algete. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó alegaciones para incluir hasta 80 proyectos en la región, de una manera similar a lo que hicieron Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha, "agraviadas" por no haber visto aceptados más proyectos propios en la propuesta del Ministerio, sujeto a un proceso de alegaciones que todavía no se ha resuelto.

En el caso, por ejemplo, de la conexión a la red que el Ministerio prevé para instalaciones de almacenamiento incluye proyectos de madurez "muy reducida" como los bombeos hidráulicos en Viana o Plaza, "lo que podría conllevar a una revisión con un impacto importante para el sistema".

La CNMC también tiene comentarios con respecto con otro proyecto muy reconocido para el que el Ministerio quiere garantizar la conexión a la red lo antes posible, la interconexión con Francia por el Golfo de Vizcaya, en la que cree que es "necesario planificar activos adicionales".