Reservada y amante del deporte: así es Gisella, la hija pequeña de Jaime Ostos

El 8 de enero de 2022, en Colombia, fallecía el torero Jaime Ostos víctima de un infarto a los 90 años de edad. Y dejaba, además de a una viuda, María Ángeles Grajal, cuatro hijos y un hacha de guerra por su herencia que aún colea hoy en día. Sin embargo, de entre los vástagos del diestro, Gabriela, Jaime Jr., Jacobo y Gisella Ostos, es la pequeña la que menos popularidad ha ganado.

Y esto no solo se debe al hecho de ser una persona de natural reservada, sino también porque es de las que prefiere el hermetismo dentro de estos temas a veces tan controvertidos, siendo de la corriente de quienes piensan que cosas así no se solucionan en los platós de televisión, sino hablando entre los familiares en privado. "Creo que se puede resolver de puertas para adentro, no así", confesó recientemente en una intervención en el programa Y ahora Sonsoles.

Todo ello quizá venga motivado porque Gisella Ostos es fruto de la relación extramatrimonial del diestro con Aurora Díaz Cano y ya sufrió lo que significaba ser el centro de atención de la prensa del corazón desde muy joven, pues su padre no quiso reconocerla e incluso se negó siempre a hacerse la prueba de paternidad.

La historia fue la siguiente: junto a su primera esposa, Consuelo Alcalá, Jaime Ostos tuvo dos hijos, Gabriela y Jaime Jr. El matrimonio duró nueve años, pero una vez se divorciaron llegó la polémica después de que Consuelo denunciase tanto en su libro autobiográfico La mujer del héroe, así como en televisión, tanto promocionándolo como más tarde en programas del corazón, que había sufrido malos tratos durante el tiempo en que estuvieron juntos.

Esta revelación tuvo obviamente consecuencias dentro de la familia, donde se formó un cisma claro entre los dos progenitores y que llevó al concoido desencuentro de la primogénita con el torero, estando incluso más de una década sin hablarse padre e hija, hasta que finalmente, mientras Gabriela era entrevistada en el programa Sabor a ti, Jaime entró en directo vía telefónica para dirigirse a su hija y reconciliarse.

Sin embargo, entre medias se había producido la que quizá fuera la gota que colmó el vaso de la paciencia del bando que apoyaba a Consuelo, presidido por su hija Gabriela: la demanda de paternidad que interpuso Aurora Díaz en 2003 para que el diestro reconociera a Gisella como su hija legítima, si bien nacida de una relación extramatrimonial a principios de los años 90 —en la actualidad, Gisella tiene 31 años—.

Gisella Ostos y su padre, Jaime Ostos. TELECINCO

Tan enfadada estaba Gabriela con su padre por las acusaciones de malos tratos contra su madre que, como el torero se negaba a someterse a las pruebas de ADN para determinar si era o no su padre, fue ella quien se ofreción voluntaria para hacer dicho test de paternidad, el cual admitió el juez dado que la concordancia genética sería prácticamente la misma.

Fue clave la sangre de Gabriela, pues las pruebas demostraron que Gisella era hija de Jaime Ostos y que, por tanto, tendría los mismos derechos sobre su herencia. No sería hasta más tarde, sin embargo, cuando limarían asperezas entre ambos y con el resto de la familia y, como se demostró cuando la viuda del torero llegó a España con sus cenizas, todos fueron al aeropuerto ha recibirla, demostrando así que había buena sintonía.

En el plano personal, Gisella comenzó muy joven a trabajar como azafata en distintos eventos —por ejemplo, Fitur— y para empresas como Iberia. Sin embargo, como ella misma dio a conocer en su Instagram, que ahora mismo tiene privado para sus más de 1.700 seguidores, le cambió la vida conocer el mundo de la sanidad, al que se ha dedicado por entero, trabajando como profesional sanitaria en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Gisella Ostos. Instagram / giselluky

"Una de las mejores decisiones de mi vida, descubrir el mundo de la sanidad. Cada día es algo nuevo para mí y cada persona un mundo. Simplemente, disfrutando de cada experiencia en el que posiblemente sea uno de los mejores momentos de mi desarrollo personal", escribió en su cuenta nada más comenzar el otoño de 2019. Desconocía, claro, que en 2020 llegaría la pandemia por el coronavirus, aunque no dudó en transmitir a través de sus redes el duro trabajo que hizo la sanidad española en aquel entonces.

Aparte de ello, uno de los grandes apoyos durante todo este tiempo de Gisella ha sido, además de su madre, el deporte. La sanitaria se ha dejado ver en sus redes haciendo crossfit, saliendo a correr y e incluso participando en una Spartan race, una serie de carreras tremendamente exigentes tanto en lo físico como en lo mental en la que hay diferentes dificultades y, dependiendo de estas, diversos obstáculos. Asimismo, se desconoce si actualmente tiene pareja o si está soltera.