Jeimy, en 'Vamos a ver': "Conozco a Carlo Costanzia y su manera de ser le hará volver a mí como ha hecho mil veces"

La incipiente relación entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio sigue siendo uno de los temas más comentados por la prensa del corazón de nuestro país. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores fueron pillados besándose en la terraza de un local, una imagen que ocupó todos los titulares.

Ante esto, Jeimy, expareja del actor, ha recorrido los platós de varios programas del grupo Mediaset para dar su versión de los hechos. Así, este jueves, la joven se ha sentado en el Club Social de Vamos a ver, donde ha respondido a todas las preguntas de los colaboradores.

"Todavía estoy pasando página, estoy en ello", ha destacado la joven que, además, ha agregado: "Yo le he resuelto todos los problemas, los que tenían y venían, con mi corazón y mi familia. Nosotros estábamos siempre ahí".

"Mientras Carlo ha estado conmigo no ha trabajado en ningún sitio. Se dedica al gimnasio, sacar a la perra y a sus cosas... supongo que tendrá cosas de moda, estaba buscando empleo", ha añadido Jeimy que, además, ha apuntado que era ella la que pagaba el alquiler de la vivienda que compartían y llenaba la nevera para los dos.

Asimismo, Jeimy ha narrado cómo se enteró de los problemas de Carlo Costanzia con la Justicia: "Empezó todo bien. Yo no conocía los problemas que él tenía con la Justicia. Los problemas empezaron a llegar de todas partes. Mi madre estaba preocupada, me decía que qué pasaba con este chico... Entonces, le pedí a Carlo que me lo explicara, al menos por mi madre, necesitaba saberlo para poder ayudarle y él me lo contó".

"Él intentaba no saturar. Iba al gimnasio, comíamos y cenábamos juntos, sacábamos a la perra... Ahí él estaba bien, pero estaba triste porque había cosas que no hacíamos, no podíamos ir, por ejemplo, a tomar copas por la noche, pero hacíamos una vida normal Yo no sabía nada de sus problemas y, sí, el juicio me lo comí", ha explicado la joven.

En cuanto a los padres de Carlo, Jeimy ha sido muy contundente: "Era normal que no hubiera presencia de ellos. Me he encargado yo de casi todo. El padre de Carlo sí ha estado presente en todos los momentos, aunque sea de lejos. Pero, al final, su hijo estaba en mi casa y yo me encargaba de todo. Las pocas veces que he visto a su padre ha sido por su cumpleaños y en la operación de la rodilla, que vino y se quedó en mi casa".

Finalmente, la joven ha comentado acerca de la relación entre Alejandra y Carlo: "La manera de ser de Carlo le hará volver. Cuando salieron las fotos con Alejandra, él me estaba escribiendo diciendo que yo era la única que iba a querer". Además, ha confesado que el exnovio de Alejandra Rubio le escribió, pues había fechas que no le cuadraban, pero ella le explicó lo que sabía y le aseguró que prefería no seguir hablando.