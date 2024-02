Junts y Comuns presionan a Aragonès con el Hard Rock y la amenaza de no conseguir los suficientes apoyos para los Presupuestos

El Hard Rock se ha erigido este miércoles en el protagonista absoluto de la sesión de control al gobierno en el Parlament de Catalunya, tanto por la insistencia del grupo de Junts Per Catalunya para lograr un posicionamiento claro del ejecutivo, como por la persistente negativa de los Comuns a apoyar las cuentas si se aprueba el complejo turístico y de ocio en Tarragona.

Gran parte de las intervenciones y de las réplicas entre Junts, CUP y Comuns y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se han centrado en apretar al jefe del ejecutivo para que se defina en torno a un proyecto del que no se acaba de desbloquear la tramitación de su Plan Director Urbanístico, PDU, a pesar de que Aragonès se comprometió con el PSC a su aprobación a cambio el apoyo de los socialistas al Presupuesto de 2023. Los de Salvador Illa han advertido que no aprobarán las cuentas de 2024 si no se cumplen los pactos.

Así, el Govern se ha visto este miércoles entre la obligación de cumplir el acuerdo con el PSC y la negativa de los Comuns a apoyar las cuentas si la cumple. En este escenario, el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, ha ironizado respecto a que el Govern de Pere Aragonès necesita un "acuerdo de claridad sobre qué va a hacer con el Hard Rock" teniendo en cuenta que necesita el voto favorable de las dos formaciones para sacar adelante los Presupuestos de este año.

Respaldo mayoritario

Aragonés, por un lado, ha explicado que el ejecutivo tramitará el proyecto de acuerdo con la normativa urbanística, y ha destacado que garantizarán la sostenibilidad de cualquier iniciativa, en alusión al informe medioambiental sobre el proyecto que ha de emitir el departamento de Acción climática. Por otro lado, también ha recordado, sobre todo a la bancada de los Comuns, que el complejo turístico y de ocio del Hard Rock tiene el respaldo mayoritario del Parlament.

Ajeno a las palabras del presidente de la Generalitat, el portavoz de En Comú Podem, David Cid, ha asegurado que no tendrá el apoyo de los Comuns si "no se planta" en contra del Hard Rock. "Ya le digo que no estaremos", ha reiterado el portavoz de En Comú Podem.

Aragonès ha preguntado a Cid durante su réplica que si va "en serio" que los Comuns permitirán que los Presupuestos no salgan adelante por un proyecto que tiene unos "mecanismos" de tramitación propia, y que, ha vuelto a recordar, “tiene una mayoría parlamentaria a favor”. Aragonès ha reiterado sus preguntas a Cid:“¿Sacrificaremos todo esto por un solo proyecto?”, y ha indicado a los Comuns que “es el momento de la responsabilidad".

Finalmente, ante el tono firme del portavoz de En Comú Podem, Aragonès ha seguido dirigiéndose al portavoz de ECP: "¿De verdad que un proyecto sobre el que tienen dudas, que puedo entender, y al que se oponen pese a que no hay las mayorías para cambiarlo, significa que tenemos que desmerecer y desaprovechar todo esto para la ciudadanía? Piensen en ello y lleguemos a un acuerdo, por favor".

Entonces, David Cid, ha querido dejar claras las "prioridades" de su grupo, como son la climatización de las escuelas, extraescolares gratuitas, hablar de la sexta hora, mejorar las partidas en Atención Primaria y la salud mental, negociar la regulación de alquileres de temporada, y finalmente, acelerar las inversiones en energías renovables.

Impuesto de sucesiones

Por su parte, Albert Batet también ha presionado al presidente de la Generalitat con demandas propias como la rebaja del impuesto de sucesiones. Sin embargo, Aragonès ha recordado que el propio Batet votó a favor de la actual normativa del impuesto de sucesiones hace 4 años.

En este punto, Aragonès ha aprovechado para devolver a Batet la ironía del inicio de la intervención del portavoz de Junts sobre el Hard Rock: "El acuerdo de claridad debe tenerlo usted. A quien debemos creernos, ¿al Batet de 2020 o al de 2024?", ha replicado Aragones, que ha concluido que la propuesta de Junts debe incluir de dónde se pueden restar los 1.200 millones de euros que supone la rebaja del impuesto de sucesiones.

Propuestas de Comuns y CUP

Al final de la sesión se votarán las propuestas que En Comú Podem y la CUP han presentado sobre el Hard Rock. Los de Jessica Albiach piden al Govern "detener cualquier modificación de planeamiento urbanístico en el sector turístico que suponga movilizar más recursos hídricos por encima de 100 litros por persona y día”, lo que en la práctica supone parar el Hard Rock.

La CUP por su parte, insta al ejecutivo de Pere Aragonès a "detener proyectos como el Hard Rock o la posibilidad de crear nuevas instalaciones de ocio basadas en atracciones de agua".