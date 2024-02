Rècord de presència catalana al MWC Barcelona 2024

Un total de 360 empreses catalanes participaran enguany al MWC i al 4YFN, el congrés tecnològic més important del món, que se celebra a Barcelona des d’aquest dilluns i fins al 29 de febrer. Es tracta de la xifra més alta de la història del Mobile World Congress, un 8,1% més que l’edició de 2023.

En concret, 69 empreses, centres tecnològics i entitats catalanes comptaran amb un estand al MWC 2024 i 291 startups al saló 4YFN 2024, que enguany celebra la seva 10a edició. La Generalitat de Catalunya acollirà en els seus espais 107 de les firmes catalanes presents al congrés a la Fira Gran Via, un 2% més que l’any 2023.

Catalunya, hub tecnològic referent

El MWC contribueix a posicionar Barcelona i Catalunya en l’àmbit internacional com a hub tecnològic. Així, l’aposta del Govern pel congrés i la capitalitat mundial del mòbil a Barcelona han permès convertir aquest esdeveniment en un dels grans actius per impulsar el progrés econòmic, tecnològic i social del país.

En aquest sentit, la Generalitat promou des de fa anys la presència de les empreses i l’ecosistema digital català al congrés, proporcionant-los un espai expositiu als seus pavellons. A més, dona visibilitat i projecció internacional a l’estratègia digital del Govern i a projectes destacats que impulsa en l’àmbit de les tecnologies digitals avançades. De fet, des de la primera edició a Catalunya, l’any 2006, la Generalitat ha promogut la participació de 408 empreses i centres tecnològics catalans a l’esdeveniment. En el cas del 4YFN, 183 startups han participat en el saló de la mà de l’executiu des de 2015.

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, destaca que el “MWC s’ha convertit en una important font d’innovació” i “és el millor aparador internacional perquè les empreses catalanes puguin presentar la seva tecnologia al món”. “L’impacte del Mobile va molt més enllà dels dies que dura el congrés: deixa un llegat en forma d’inversions d’alt valor afegit que generen més llocs de treball de qualitat i prosperitat compartida”, conclou.

Així mateix, en el marc del MWC, el Govern organitza l’Open Innovation Challenge, un conjunt de trobades on grans companyies catalanes i internacionals plantegen reptes tecnològics perquè les startups catalanes proposin la solució més innovadora. L’objectiu és connectar empreses emergents amb el teixit empresarial més consolidat.

Enguany, hi participen 45 corporacions (25 són estrangeres), com Astrazeneca, ACCIONA, Fujitsu, LG, Rabobank, Samsung, Turkish Airlines o Volkswagen, entre d’altres, i plantegen una vuitantena de reptes tecnològics entre companyies, startups i proveïdores de solucions.

El congrés tecnològic més gran i influent del món arrenca a Barcelona aquest dilluns. Departament d'Empresa i Treball

LA SUPERCOMPUTACIÓ COM MAI NO S’HA VIST

L’estand Catalonia convida els visitants a descobrir el poder de la supercomputació amb una singular proposta que té la sorra com a protagonista

Amb el lema ‘Catalunya: modelant el futur amb la supercomputació’, l’espai de demostració de la Generalitat al MWC 2024 oferirà una singular proposta de caràcter humanístic que contrasta amb l’entorn hipertecnològic del congrés. A partir de la metàfora del gra de sorra explica la importància i el poder transformador de la supercomputació per donar resposta als grans reptes globals i construir una societat del futur més humana i sostenible.

La proposta projecta el lideratge de Catalunya com a hub tecnològic i l’aposta per esdevenir un referent mundial en l’àmbit de la supercomputació, amb l’impuls del Govern, el coneixement del major centre de supercomputació d’Europa, el Barcelona Supercomputing Center, i la potència del superordinador MareNostrum 5 com a pedra angular.

A través d’un recorregut per tres instal·lacions pixel free (sense pantalles) en les quals la sorra i les pedres són protagonistes, la demostració convida a descobrir el passat, el present i el futur de la supercomputació. I posa de manifest el seu impacte en la resolució de reptes estratègics en els àmbits de les ciències de la terra i de la vida, de la sobirania tecnològica i de la presència de totes les llengües en l’era digital, entre d’altres.

‘Catalunya: modelant el futur amb la supercomputació’ s’inaugurarà oficialment a l’estand Catalonia aquest dilluns 26 de febrer, el primer dia del MWC, i s’hi podrà accedir lliurement al llarg dels quatre dies que dura del congrés.