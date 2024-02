Florentino Fernández revela el método que ha seguido para transformar su cuerpo y mejorar su salud

El cambio físico que ha protagonizado el humorista Florentino Fernández en los últimos años es notorio, y ha sido aplaudido por sus seguidores. Flo ha contado ahora el exigente método que ha tenido que seguir para transformar su cuerpo y mejorar su salud.

Se trata de un método que siguen otras celebridades como Miguel Ángel Silvestre, Santiago Segura o Bertín Osborne, y cuyo mayor impulsor es Rafael Guzmán, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, director del Centro Metódica y principal responsable del gran cambio del humorista.

Fernández ha estado en Córdoba para presentar el nuevo libro de Guzmán, Tu cuerpo, tu mente, en un acto en el que ha explicado los hábitos que ha debido adoptar en los últimos meses.

"Desde que conozco a Rafael, me han pasado cosas muy curiosas. Puedo conversar con una cabra porque no tomo azúcar, no tomo gluten, no ceno, tomo el sol y el agua está estructurada. He estado hasta 24 horas sin comer, las primeras horas son complicadas pero se puede hacer", ha relatado.

El agua estructurada ha sido uno de los componentes que han resultado claves en la diete de Flo, quien ha explicado de qué se trata: "Es un agua donde las moléculas de hidrógeno y oxígeno están formando figuras geométricas en el espacio. Esas configuraciones geométricas le dan las condiciones físicas y químicas al agua que la hacen totalmente distinta al agua convencional que podemos beber de un grifo o de una botella envasada. Es el agua que fabrica nuestro organismo. Es el agua que está en la naturaleza, el agua de un manantial es agua estructurada", ha concluido.