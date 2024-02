El presidente del CGPJ confirma que dimitirá si el PP y el PSOE no renuevan el órgano: "Si no se consigue yo creo que no pinto mucho"

El presidente sustituto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva semanas dejando caer la posibilidad de su marcha, ha abordado esta idea con rotundidad este miércoles por la mañana: "Hay que renovar el Consejo, yo siempre he intentado ayudar... Si no se consigue yo creo que no pinto mucho". El interino, Vicente Guilarte, ha sostenido durante un desayuno informativo que "hay personas más cualificadas" que él para ocupar la presidencia interina del CGPJ y ha defendido que se iría "discretamente". "No soy el capitán que se va de la nave, soy un grumete".

Entre el público, escuchaba las advertencias de Guilarte uno de los dos encargados de llevar a buen puerto la renovación del CGPJ, Esteban González Pons, que dirige las negociaciones desde el ala socialista frente al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Así, el presidente ha depositado su confianza en que ambos interlocutores alcancen un pacto supervisado por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, antes de que finalice el plazo de dos meses que este último ha establecido para la conversación.

Si esto no sucede, Vicente Guilarte no considera que su permanencia al frente del Consejo siga teniendo sentido, por lo que tratará de regresar a sus otras ocupaciones "sin estridencia". Pero antes, deja un mensaje para los actores dentro y fuera del órgano que preside. A los primeros, los vocales del CGPJ, les ha transmitido que "el Consejo quizás no ha dado el mejor ejemplo de independencia". A los políticos encargados de diseñar el futuro modelo de elección del Consejo: "Que no herede las mismas deficiencias del actual, que no se escojan diez militantes conservadores y diez militantes progresistas".

Si la salida de Guilarte se materializa antes de que se renueve el órgano, será el tercer presidente que dimite desde que Carlos Lesmes, el nombrado tras la última renovación del órgano (en 2013), dejó el cargo en otoño de 2022. El Consejo, que según dictan la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) está formado por 20 vocales y presidido por el presidente del Tribunal Supremo, pasaría a estar compuesto únicamente por 15 vocales.

Más información en breve