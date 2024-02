La madrina de George, el hijo de Kate Middleton y Guillermo, sufre un accidente

Dicen que las malas noticias nunca vienen solas. El caso es que para Kate Middleton y el príncipe Guillermo no cesan. A la complicada operación abdominal que a la que tuvo que someterse ella, que la mantiene de baja, se sumó el anuncio del cáncer que padece el padre del príncipe, Carlos III.

Ahora, la familia ha tenido que lidiar en los últimos días con un nuevo revés. Julia Samuel, una de las madrinas de su hijo George, ha sufrido un aparatoso accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses y se ha fracturado el hombro.

Julia, según informan los medios, es la psicoterapeuta de su hijo mayor y una persona con la que la familia mantiene una relación tan estrecha que fue una de las elegidas como madrina.

Según ha contado la propia Julia en las redes, ha tenido que ser intervenida para que los médicos le metan 10 clavos en el hombro para arreglar la fractura.

"Esto lo está grabando mi nieta. Ella siempre hace mis vídeos navideños. Pero hoy me está grabando con el hombro roto. Durante los días de descanso, me caí y me rompí el hueso", ha contado con humor.