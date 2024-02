Feijóo exige a Sánchez que explique sus resultados en Galicia y este le pide "coraje" para admitir que indultaría a Puigdemont

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han resarcido en cinco minutos de lo que se han estado reprochando en los 15 días de campaña gallega. En el primer control al Gobierno desde el 18-F, el popular ha exigido al presidente del Gobierno que explique sus resultados en Galicia y este le ha respondido que antes tenga el "coraje" para admitir que indultaría a Carles Puigdemont. Así, uno y otro han sacando de nuevo a la luz las principales polémicas del contrario en campaña: de la tragedia en Barbate a los supuestos indultos muy condicionado que daría el PP al prófugo catalán. Asimismo, ambos dirigentes se han enzarzado en una batalla de liderazgos a cuenta de los resultados en Galicia que han supuesto la victoria del PP y el batacazo del PSOE.

"¿Qué se va a inventar hoy para no hablar de lo que ha ocurrido en Galicia? ¿Va dar explicaciones sobre su responsabilidad en los resultados de su partido?", ha preguntado el líder de la oposición. El presidente del Gobierno ha salido por la calle del medio. Al tiempo que ha dicho estar "dispuesto a dar explicaciones", por haber perdido cinco escaños en Galicia, ha omitido su respuesta para rendir cuentas al popular: "Usted tiene que tener el coraje de explicar a los 250 diputados lo que dijo en privado a 16 periodistas", ha señalado con respecto a una conversación publicable que salió de la cúpula de Génova en el ecuador de la campaña en la que admitían que el PP estudió el encaje legal de la amnistía durante 24 horas y que estarían dispuestos a estudiar un indulto muy condicionado a Puigdemont en favor de la conciliación en Cataluña.

Yo no tenía dudas de que el camino para Cataluña y España es la reconciliación y no la confrontación, pero ahora tenemos la prueba de que si hubiera sido por usted habría aprobado una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del Gobierno", ha lanzado Sánchez entre fuertes aplausos de los suyos. Feijóo, en cambio, lo ha negado y ha acusado al socialista de tergiversar la realidad. "Cada día usted se supera: empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso", ha replicado el líder de la oposición. "Quizás si me hubiese insultado menos hubiese sacado mejor resultado", ha añadido.

El socialista ha felicitado con la boca pequeña al popular al mismo tiempo que iniciaba una batalla de liderazgos nacionales. "Usted mismo dijo ayer que las elecciones del 18-F fue un plebiscito sobre su liderazgo interno del PP. Y tiene razón porque en eso estaban sus compañeros", ha arrancado Sánchez quien se tomó la campaña como una prueba sobre el liderazgo nacional del popular. La caída de Alfonso Rueda y de Alberto Núñez Feijóo es como el cambio en Galicia: imparable", aseguró el socialista dos días antes de las urnas. Unas palabras que ha rescatado este miércoles el popular en su favor: "Aquí me tiene de pie. Y el resultado del plebiscito es de 40 [escaños del PP] a 9 [del PSOE]".

Al igual que el presidente, el líder de la oposición ha sacado la luz las principales polémicas del Gobierno durante la campaña y le ha reprochado no haber sabido gestionarla. "Dice que los trabajadores del campo que están en las carreteras son unos fachas, unos ricos y quieres destruir el planeta La mitad de su Gobierno se ha ido a Galicia a montar un 'nunca máis', eso sí, nadie ha ido a Barbate a dar la cara ante la Guardia Civil". Feijóo ha concluido introduciendo la que será la siguiente negociación del Gobierno con sus socios. "A los independentistas que están en contra de la Guardia Civil, todo, y a la Guardia Civil, nada. Pero ahora va a saber lo que es el independentismo preguntándoles sobre los Presupuestos".