Pere Aragonès coincidirá con el rey Felipe VI y con Pedro Sánchez en la cena del domingo y en la inauguración del lunes del MWC

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asistirá a la cena del Mobile World Congress, MWC, que se celebrará el próximo domingo 25 de febrero, y a la inauguración del salón el lunes 26. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, coincidirá en estos dos actos con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu de este martes, ha asegurado que el presidente de la Generalitat asistirá a todos los actos "que considere relevantes", al margen de que otras personalidades acudan también.

La portavoz del Govern ha explicado que "no es un congreso más, es de referencia mundial", y por este motivo "no habrá ningún condicionante para que deje de asistir donde le toca". Plaja ha confirmado que no está previsto "ningún encuentro bilateral" entre Aragonès y Sánchez, aunque tampoco ha descartado que puedan hablar "si se dan las circunstancias y la oportunidad".