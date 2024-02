Fernando, Fernando

La vida, esta vida que llevamos, nos aleja. Confundimos la amistad con tener amigos o followers en las redes sociales, que no son sino sucedáneos; es como convencerse de que las gominolas son comida. Y con estas formas de autoengaño nacen dolores nuevos que hace no mucho tiempo ni siquiera imaginábamos.

Uno de los más agudos que conozco es el de enterarte súbitamente de la muerte de alguien a quien aprecias de verdad, a quien quieres mucho; alguien en quien piensas casi todos los días, pero al que hace años que no ves… porque cada vez vemos y hablamos a menos personas, porque estamos cada vez más solos, aunque nos engañemos con los likes y otras 'chuches' semejantes.

Conocí a Fernando Delgado algún día que fue a la revista Tiempo, antes de que Facebook se instalara en nuestras vidas. Él tenía debilidad por los chicos guapos y yo no lo era (no lo fui nunca), así que pudimos hacernos amigos sin el estorbo del deseo sexual. Me fascinaba su impresionante voz, su forma de reír, su acento de Tenerife, lo mucho que le divertían las envidias que provocaba y sobre todo sus libros: yo había leído varios y a él le había gustado mucho mi mierdecita de novela. Nos teníamos verdadero afecto. Nos llamábamos: era el final de la época en que todavía unos y otros nos relacionábamos así.

Recuerdo dos anécdotas impagables. Una fue la noche en que coincidimos en un restaurante del centro de Madrid. Él estaba con cuatro o cinco personas más, todas de muchas campanillas (mejor me voy a callar los nombres), pero sus sonrisas y sus guiños dejaban claro que lo que quería era sentarse con nosotros porque mi acompañante sí era un joven de espectacular hermosura.

Lo que hizo Fernando fue provocar una discusión. Una pelea, mejor dicho. Como lo oyen. Alzó la voz, empezó a discutir, los de su mesa le replicaron y de pronto él se puso en pie, tiró la servilleta al suelo, gritó dos o tres improperios y vino derecho a sentarse con nosotros. Muerto de la risa, dijo: "Hala, ya está. ¿Dónde vais a ir luego?". La noche acabó bien; quizá no tan bien como él habría deseado, pero ninguno de los dos la olvidamos nunca.

Años después me lo encontré en Barcelona, en la cena del premio Planeta. A él se lo habían dado ya y estaba allí, como me dijo, en calidad de "miembro del coro". En el autobús que nos llevaba desde el Liceu hasta el Palacio de Montjuic se sentó conmigo y, con toda naturalidad, empezó a contarme los secretos del premio: quién decidía el ganador, cuándo y por qué; con qué antelación se encargaba a alguien la novela que luego había de ser premiada; cuánto cobraban los ilustres que cada año formaban parte del 'jurado' y que fingían votar durante la cena…

En fin, todos los detalles del premio literario mejor pagado de España y que es, en realidad, una comedia. Él se avino a ser premiado porque, como les pasaba a tantos, aquel dinero le permitiría hacer lo que le diese la gana durante el resto de su vida.

Una vida que acaba de terminar en su casa de Faura, en Valencia. Y yo no sé por qué, qué le pasaba. Ni siquiera sabía que estaba enfermo. De pronto me doy cuenta de que hace años, muchos años, que no nos veíamos: nos limitábamos a un "me gusta" o a un corazoncito ocasional en las redes sociales, que es lo mismo que decir "estoy aquí, como siempre" y nada más. Y ni siquiera eso es cierto.

Ahora releo la dedicatoria que me escribió en su novela La mirada del otro, una dedicatoria irrepetible que comienza en las guardas del principio del libro y continúa, apretada, en las del final, y me doy cuenta de que estoy solo. De que, como en aquel cuento de Cortázar que tanto nos gustaba a los dos, Casa tomada, la soledad ha ido adueñándose poco a poco, habitación por habitación, del lugar en que vivo, y ya apenas queda espacio aquí para moverme sin ser apuñalado por ella.

Ay, Fernando, Fernando. Cuánto tiempo perdido. Y no sé por qué.