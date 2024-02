Lila Moss, hija de la top Kate Moss: "Creo que soy más responsable de lo que era mi madre a mi edad"

Lila Moss, hija de la top model británica Kate Moss (50 años) fruto de su relación con el periodista Jefferson Hack, es la última portada de la revista Vogue en su edición española, a quien concede una entrevista.

La joven, de 21 años, habla sobre sus inicios en el mundo de la moda y de la industria, en particular sobre cómo ha sido seguir los pasos de su famosísima madre, todo un símbolo en su país y una modelo de las consideradas estrellas de la pasarela en los años 90.

"Cuando era más joven no me lo planteaba (ser modelo) porque mi madre se negaba a que entrara en la industria. Creo que no quería que lo hiciera sin estar segura primero de que las personas que ella conoce y en las que confía iban a velar por mí y porque estuviera bien", relata la joven en la entrevista con la revista.

Lila decidió esperar a 2016 para dar el paso de saltar a la moda. "Cuando creó su agencia (Kate Moss Agency) mi madre se relajó porque sabía que iba a poder supervisar todo y que iban a cuidar de mí. Entonces me dije: ‘Ahora tiene sentido’. Cuando era más joven fantaseaba con que tal vez algún día participaría en una sesión de fotos, pero nunca pensé que sería capaz de hacer algunas de las cosas que he hecho ya", rememora Lilla.

A pesar de su aplomo sobre la pasarela, la joven se define como tímida e inmadura. "No creo que sea madura para mi edad, pero sí soy muy tímida. No tengo mucha seguridad en mí misma cuando se trata de conocer a gente nueva y salir con personas que son más mayores que yo".

Y se compara con su célebre madre. "Me vuelvo bastante introvertida y me encierro en mí misma, pero sí, tal vez soy más responsable de lo que era mi madre a mi edad. Crecí viendo lo exigente que es esta profesión y lo mucho que tienes que viajar sola. Las personas con las que ella trabajaba se convirtieron en su familia porque las veía muy a menudo. Vi cómo hicieron piña y eso es bonito", reconoce en la entrevista.