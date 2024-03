Jhoan M. López, el profesor de ciencias que reúne en su 'aula' a 400.000 alumnos: "En la enseñanza tradicional falta motivación"

Jhoan M. López (1984), profesor de ciencias, tiene en su aula 400.000 alumnos, unas cuatro veces el Bernabéu en un Madrid-Barça. Todas estas almas deseosas de desenvolverse con ecuaciones y fórmulas cuánticas se aplican en Youtube, donde él comenzó como amateur en 2016 a impartir clases mediante vídeos y juegos. Sería en 2021 cuando López se profesionalizó y aquello que parecía un experimento se convirtió en una manera de enseñar segura, eficaz y divertida. Jhoan viene de un grado en Ciencias Ambientales, que nada más terminar le llevó primero a trabajar con bio carburantes en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIEMAD), y luego a impartir lecciones en un colegio.

Actualmente, Jhoan M. López tiene 30.000 suscriptores y 150.000 seguidores en Tik Tok, a los que brinda cuatro formatos: vídeos largos, con explicaciones de matemáticas, física y química, para secundaria y bachillerato. También aborda la discapacidad y el trastorno de aprendizaje. Hace asimismo vídeo corto y vertical con trucos y divulgación científica para sus estudiantes.

Maneja el formato directo, el divulgacraft, que acoge cuestiones de ciencia dentro de un video juego. Y desde hace pocos días, se ha sumado con más divulgadores a adaptar el juego Minecrafat, el más vendido de la historia, todo un hito con el que se muestra muy ilusionado.

Lopez, colaborador de 20.minutos.es desde noviembre pasado y ganador en 2023 del Premio Creadores que entrega este periódico, abordará a principios de abril otra faceta: saldrá su primer libro al mercado, editado por Oberon, relacionado con las matemáticas y cuyo título de momento... es un 'enigma'.

¿Cómo ha aprendido todo lo que enseña a sus alumnos?Soy autodidacta, aprendí a base de vídeos de youtubers a usar los recursos. Lo voy aprendiendo poco a poco, no es lo mismo un vídeo de divulgación científica que uno de matemáticas.

El mío es un contenido de alta calidad, contrastado, para que quien lo vea, salga de la plataforma sabiendo más

¿Por qué dio el salto de la escuela presencial a la on line?Dar clases particulares era un proyecto al que llevaba dándole vueltas tiempo y creía firmemente que podía hacer llegar mis conocimientos a cualquier sitio. Decidí arriesgar y hasta hoy. Estoy muy contento, feliz y satisfecho. Mi actividad se centra sobre todo en Youtube, que es donde está el contenido de larga duración. El mío es un contenido de alta calidad, contrastado, para que quien lo vea, salga de la plataforma sabiendo más. Si se produce un fallo, se borra y se empieza de nuevo, para que todo esté bien.

López se dedica a la enseñanza virtual desde 2016. SERGIO CARRASCO

Sus alumnos, ¿de algún modo le van reportando sus resultados? ¿Comprueba que les sirve para aprobar?El feed back que recibo es positivo. Me dicen: 'Gracias a ti he recibido la materia'. Está el caso de una niña autista, a la que llamo María, que me dijo que gracias a mis vídeos se estaba sacando el bachillerato. Quién aprueba y quién no es más difícil de saber. El contenido que hago no siempre tiene respuesta. No todos se suscriben a los que creamos contenido educativo.

¿No ha echado de menos la enseñanza tradicional, en la que hay interacción física y visual con los alumnos?En la enseñanza tradicional hay un problema y es que falta motivación por parte del profesorado. Eso es producto de la burocracia, que los ratios son muy altos, que todo estresa, todo ha cambiado. Hay poco respeto por el profesor. Cuando eres buen profesor es porque eres bueno, si no, algo estás haciendo mal. Yo, cuando sí iba al colegio, mantenía un orden y daba una clase de calidad. Nunca sabes si volverás, pero a día de hoy, lo que hago me da una satisfacción enorme.

Mi abuelo leía a diario '20minutos', la pena es que no pueda ver que ahora colaboro en él

Es reciente colaborador de nuestro medio.Siendo autónomo tienes que luchar mucho. Pero a cambio, a día de hoy puedo hacer lo que quiera, y hacerlo a través del periódico 20minutos es una suerte. Mi abuelo lo leía a diario, la pena es que no pueda ver ahora que colaboro en él.

¿Es un error pensar que uno es de ciencias o de letras por fuerza?Se puede ser de ciencias y de letras, siempre que tengas interés en aprender de las dos. Te hace una persona más culta saber de ambas cosas. Dicho esto, yo soy de ciencias a tope. Mi mente es matemática y mi razonamiento lógico. Pero nunca me ha gustado que la gente diga eso de 'como soy de letras… como soy de ciencias'. Tenemos que tener una base de ambas cosas. Y eso de que hay gente que piensa que por ser de letras se es menos inteligente, no estoy de acuerdo, no por eso eres peor alumno. Yo de niño fui diagnosticado de hiperactividad y eso me llevó a tener ganas de aprender e investigar más. El otro día me fui al campo a pasear para relajarme y volví a casa con tres vídeos grabados.

El profesor de ciencias Jhoan M. López es un apasionado de la docencia. SERGIO CARRASCO

¿Y por qué hay tanta gente que piensa que las matemáticas se le dan mal? Es falso creer que las matemáticas si no se te dan bien, se te darán mal. Pero si no tienes base, no puedes empezar a aprender matemáticas. Son muy divertidas si te las explican de manera adecuada, con implicación. Yo a veces recibo a mis alumnos con una canción y sobre todo, no nos tenemos que abocar a la idea de que un suspenso le va a suponer una bronca. Si ese estudiante tiene un 3, es a quien más debes ayudar. Si se trabaja desde la base, puedes hacer la carrera que quieras con las matemáticas. Lo mismo pasa con la física: la teoría del big bang, los agujeros negros... Se puede aprender todo con la edad que quieras, siempre y cuando empieces por la base, no por los tecnicismos.

A los niños hay que motivarles desde casa y hacerles ver que pueden con todo

¿Un consejo básico para que los niños no se obsesionen con que no valen en estas materias?Hay que motivarles desde casa y hacerles ver que pueden con todo y que la mejor manera de demostrárselo es aprobando un examen. No solo consiguen quitarse la 'chaqueta' del no puedes y te lo estoy demostrando. Es que, además, te contradigo con hechos y con palabras. Yo, no obstante, nunca he practicado esto de decirle a alguien que no vale. Cuando oigo a padres que quieren que su hijo estudie algo que les gusta a ellos, y no a los niños, yo les digo que solo serán felices haciendo lo que quieren.



¿Es cierto que las matemáticas tranquilizan?Lo más bonito es que puedes llegar al mismo sitio matemáticamente por caminos diferentes. A un niño se lo explicas por el camino A y no lo entiende y tienes que ir por el otro, el B. A mí las notas no me importan. Sobre todo cuando están en secundaria, eso no importa. Se pueden hacer las cosas de mil maneras diferentes. Y a mí nunca me ha gustado que me digan cómo tengo que hacer las cosas.

López tiene 150.000 seguidores en 'Tik Tok'. SERGIO CARRASCO

¿Cuántos estereotipos hemos heredado de que las ciencias son más difíciles?Hay quien cree en las inteligencias múltiples y quien no. Yo creo en esto, en lo del razonamiento lógico. Si hablamos con la competencia musical, por ejemplo, la mía la tengo sin abrir. No a todo el mundo se le da bien todo. Las ciencias no son difíciles, son divertidas. El típico ejercicio de la pelota, el lanzamiento en grado oblicuo... lo demuestra. Son cosas que realmente se pueden hacer muy divertidas y se pueden demostrar en una clase magistral, si no has enseñado antes lo básico, en un vídeo previo. Para enseñar hay que saber. Hay que contrastar, ver qué curriculum tiene esa persona, qué contenidos ofrece.

Una cosa muy importante que se hace poco es preguntarle a la vuelta del colegio al niño: '¿Qué has aprendido hoy?'

¿Y cómo ve los castigos o los deberes abusivos cuando un estudiante va flojo en esa materia?Los castigos generan rechazo. El proceso de aprendizaje tiene que ser divertido, como montar en bici. Se convierte en algo divertido. ¿Por qué la física, la química, las 'mates' parece que no lo son? Castigar haciendo deberes no se debe hacer. Que el alumno los pida, qué necesidad tiene un chaval con altas capacidades, lo estás arruinando. Ese tiempo lo dedicará a otras cosas que les entretenga más. Hay que hacerlos cuando es necesario o el alumno lo demanda. Pero sin obligación. Y que haya mucha comunicación en casa, en la etapa de educación, tienes que estar con el niño. Una cosa muy importante que se hace poco es preguntarle a la vuelta del periódico: '¿Qué has aprendido hoy?'. Así te das cuenta de lo que ha aprendido y lo que no. Los tenemos 16 horas estudiando con actividades extraescolares, eso es mucho para un joven. Están sometidos a muchas cargas. Son mentes muy potentes y si las están recargando, no conseguirán nada.

¿Cree usted en métodos específicos y de pago para aprender matemáticas fuera del colegio?Tendría que conocerlos para opinar. Yo creo en la clase magistral de toda la vida… quitamos los deberes y no pasa nada. Sí me gusta la gamificación que es aprender jugando puntualmente; funciona porque aprenden divirtiéndose.

La pasión por los números, ¿se hereda?A mi abuelo, que era electricista, se la daban muy bien los números. Mis padres, por ejemplo, no tienen carrera. Pero a mí siempre me educaron bien y gracias a ello, me enseñaron la mirada y el pensamiento crítico y que fuera constante en lo que hacía. A mí siempre me ha gustado estudiar y siempre se me ha dado bien. De esos valores que me enseñaron mis padres estoy muy orgulloso y agradecido. Sin ellos, no sería quien soy.