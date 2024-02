La guerra del presidente de Argentina, Milei, contra la cantante Lali Espósito, a la que ha puesto mote y acusado de "parásito"

El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei y la actriz y cantante Lali Espósito llevan semanas con un enfrentamiento público azuzado por el político, que, con sus conocidas formas estrafalarias y rudas, no dudó en insultar a la artista después de que ésta se mostrara contraria a las ideas políticas de Milei.

En agosto del año pasado, tras conocerse la victoria electoral de Milei, la cantante y actriz publicó un tuit en X en el que decía "Qué peligroso. Qué triste". Eso fue considerado como un ataque por parte del presidente y sus seguidores, que pusieron a la cantante en el punto de mira.

El jefe de Estado la apodó públicamente "Lali Depósito", aseguró que era un "parásito" y la acusó de "vivir de la plata del Estado", entre otras opiniones y descalificativos hechos públicamente y en su condición de presidente de Argentina.

Una periodista argentina le preguntó a Milei si no estaba llevando demasiado lejos esta batalla con el apodo de 'Lali Depósito', a lo que él contestó: "Ella empezó". "¿No se puede contestar? Ella me puede agredir ¿y yo me tengo que callar?", se preguntó Milei.

"Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado estás en problemas. Y si tus opiniones políticas están en línea con el espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda política", decía a continuación el presidente, cuya esposa, Fátima Flórez, también es actriz.

Tras esos ataques, que provocaron que numerosos seguidores de Milei atacaran a la artista por redes sociales, con montajes fotográficos en los que aparecía ella con bolsas de dinero en las manos, huyendo de niños pobres y a las que el presidente dio 'me gusta', la cantante también se acordó del presidente.

Durante el festival de música Cosquín Rock Espósito presentó la canción Quiénes son?, que dedicó a "los mentirosos, las malas personas, las que no valoran, los antipatria". Mientras cantaba, cambió una parte de la letra de la canción para decir: "Que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado".

Tras semanas de idas y venidas, ha sido Lali Espósito la que ha tratado de firmar la paz, con un comunicado en sus redes sociales donde defendía su trabajo y su carrera.

"Mi nombre es Mariana Esposito, nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires", decía la cantante en el comunicado, dirigido expresamente al presidente Milei.

"Tengo 32 años y trabajo desde hace 22", dice la cantante, que explica que empezó a trabajar con 10 años y que gracias a series y espectáculos de "un éxito enorme" (ha trabajado en producciones internacionales como Casi ángeles, Sky Rojo, entre otras), pudo comprarle a sus padres una casa y comprar otra para sí misma, algo "no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país".

"Mi carrera creció hasta poder hacer mi primer estadio de fútbol lleno el año pasado, producido de manera privada", hacía ver Lali, que destaca que con sus 5 discos hizo giras nacionales e internacionales y que con su propia productora da "trabajo a mucha gente". "No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre", aclaraba. Espósito deja claro que ha participado en "shows municipales con todos los gobiernos, como la mayoría de los artistas".

Una de las líneas políticas de Milei consiste en retirar subvenciones a la cultura, así como deshacerse del ministerio que se ocupa de esa labor, cosa que no comparte Lali. "Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que lo componen no es el camino".

La cantante ponía de manifiesto el desigual poder con el que el presidente se enfrenta a sus opositores. "Siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento", expresaba.

A continuación, Lali Espósito trataba de templar los ánimos. "Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar. Democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto", decía.

"Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión, lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro", concluía.

Milei no contestó a ese comunicado, aunque sí siguió criticando al mundo de la cultura. "Acá el problema no es una actriz. Es una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos. Bueno, nosotros venimos a terminar con eso", aseguraba, sin referirse directamente a Lali Espósito.