Enrique del Pozo, enamorado de un político: "Él ahora no quiere mochilas"

Hace apenas dos meses, Enrique del Pozo habló de su ruptura con Rubén Sánchez Montesinos, que pusieron fin a su relación el pasado mes de mayo. Una ruptura sentimental que llegó tan solo unos meses después de que el culturista fuese expulsado de la última edición de Supervivientes.

Desde entonces, ninguno de los protagonistas se había pronunciado públicamente. Fue así hasta que el artista y colaborador de televisión concedió una entrevista a la revista Pronto en la que habló sin tapujos sobre los motivos que le habrían llevado a distanciarse de Rubén.

"Nuestra separación se produjo por la campaña de bullying que hubo contra nosotros", explicaba Enrique, quien, recientemente, ha regresado a Telecinco como tertuliano en el programa Fiesta, donde se le "quiere" y se le "respeta".

"Fueron a por los dos desde una productora determinada. Unas hienas que querían destruirnos. Insultos, difamaciones continuas, ataques desmesurados... No era fácil mantener una relación tranquila y serena. Y nadie nos defendió", se lamentaba.

Ese capítulo de su vida parece haberlo cerrado, tal y como admite ahora en Semana. "Esa relación se terminó y, aunque no fue por su participación en el concurso, sí que influyó mucho todo lo que pasó. Él es una persona maravillosa y es triste todo lo que pasó porque hubo una campaña contra él y contra mí en Sálvame. Yo no he visto una campaña más despreciativa que esa. Aquello fue tremendo y ya lo contaré", dice sobre Rubén.

Tras admitir que ahora tiene "el corazón contento", asegura: "Estoy con un político, pero en este momento no quiero y ni él quiere ser parte de esto. Yo entiendo que la gente diga que no quiere cierta visibilidad porque se paga un precio muy alto ¿Que nos pillarán algún día? Pues imagino que sí. Y lo responderemos con cariño. Pero él ahora no quiere mochilas".

Sobre el tiempo que llevan juntos, revela: "Vamos a hacer dos meses y medio. Vamos despacio".