Eduardo Noriega sufre un accidente de moto

Eduardo Noriega ha tenido un susto tremendo que, afortunadamente, ha quedado en solo eso, un susto. Tal y como ha explicado el propio actor en sus redes sociales, ha sufrido un accidente de tráfico recientemente en Madrid que lo ha llevado directamente al hospital.

Desde la cama del centro sanitario es, precisamente, desde donde ha contado qué le ha pasado. "Hace unos días sufrí un accidente de tráfico en la M-30 madrileña. Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante", comienza escribiendo el intérprete sobre su incidente.

"Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos. Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar", detalla, tranquilizando a sus seguidores.

Para concluir, Noriega da las gracias tanto a los bomberos de la capital, como a la policía y a todos los que se encontraban en el Hospital de La Princesa, sobre todo a la parte de Traumatología, que fue quien lo trató "por su rapidez, atención y profesionalidad". "Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora. ❤️", remata.