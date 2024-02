Belarra desmiente a Puente y asegura que el Gobierno sigue vendiendo armas a Israel

Bronca entre el Gobierno y el que hasta hace unos meses era su socio principal en el Ejecutivo, Podemos. Esta vez, el motivo de fondo es la operación militar de Israel contra los terroristas de Hamás, y la personalizan el ministro de transportes, Óscar Puente, y la líder de la formación morada, la otrora ministra Ione Belarra.

Este sábado, a los morados no les ha sentado nada bien la presencia de Puente, que en este nuevo Ejecutivo de Sánchez hace las veces de ariete contra todo lo que esté a derecha o a izquierda del PSOE, en una manifestación propalestina en Madrid.

Alega Podemos que el Gobierno sigue vendiendo armas a Israel, y que la presencia del ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid no es sino una "operación de maquillaje".

Puente, que ha dicho que las declaraciones de Belarra hacen un "flaco favor" a la causa palestina, ha proseguido este sábado, contestando en X (antes Twitter) al reportero de ultraizquierda Willy Veleta, que ha insistido en que España vende armas al estado hebreo mientras cubría la manifestación para Canal Red, el brazo propagandístico de Podemos y cuyo ideólogo es Pablo Iglesias.

Ministro, lo mínimo es reconocer la verdad. No sólo vendisteis armamento militar a Israel en noviembre a pesar de haber dicho que no lo haríais. Además seguís comprándole armamento a Israel y permitiendo el transporte a través de España. Todo ello os convierte en cómplices. https://t.co/6bUG0oXxCy — Ione Belarra (@ionebelarra) February 17, 2024

"Ya me fastidiaría que Willy Veleta acabase convertido en un Condenas cualquiera de la desinformación, con lo bien que me cae el tipo", ha escrito Puente, compartiendo una captura de una comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores indicando que desde octubre de 2023, no se ha autorizado la venta de armas a Israel.

Pero Belarra ha vuelto a la carga y citando a su vez a Puente, ha escrito: "Ministro, lo mínimo es reconocer la verdad. No sólo vendisteis armamento militar a Israel en noviembre a pesar de haber dicho que no lo haríais. Además seguís comprándole armamento a Israel y permitiendo el transporte a través de España. Todo ello os convierte en cómplices".

Puente, que ha acusado de Podemos de introducir "elementos de distorsión y de conflicto". "Tenemos es que estar todos juntos y unidos con una sola voz", ha abundado el ministro.

Puente ha puesto como ejemplo a Pedro Sánchez: "Él fue el que empezó a hablar claramente de los dos Estados, de la necesidad de ese reconocimiento del Estado palestino y fíjense que se ha acabado pronunciando su majestad el rey e incluso el Partido Popular que empezó cuestionando esa posición del presidente. Por tanto, yo creo que lo importante aquí es la unidad en defensa de la paz en Palestina", dijo.