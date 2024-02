Feijóo pide concentrar el voto para frenar al BNG mientras Sánchez y Díaz ven nervios en el PP y aventuran la caída de Rueda

Todo el pescado está vendido. Los principales partidos (PP, PSOE, Sumar y BNG) han cerrado este viernes la campaña electoral para unos comicios gallegos en los que está en juego mucho más que el gobierno de la Xunta para los próximos cuatro años y que será muy seguida en las sedes nacionales de los partidos porque del resultado, que se antoja ajustado según las encuestas, pueden surgir consecuencias importantes.

El PP: "Os necesitamos más que nunca"

Todos apuntan a que los que más se juegan son los populares. Alfonso Rueda se enfrenta a su primer gran examen tras sustituir al eterno vencedor Feijóo, que salió vencedor en los comicios anteriores, en 2020, pero que después asumiría el papel de líder nacional tras la caída de Pablo Casado.

Pero el propio Feijóo se juega también mucho, ya que si el PP no consigue reeditar su éxito, el propio liderazgo nacional del orensano entrará en debate, por mucho que los populares lo nieguen.

Precisamente, en el cierre de campaña, que el Partido Popular ha celebrado en A Coruña, Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo han hecho un llamamiento para arracimar el voto en torno a su candidatura: "Los necesitamos más que nunca".

Los políticos populares han apelado a los socialistas "desencantados", y a aquellos que votaron a otras formaciones en los últimos comicios para "dar un recado al PP".

"A toda esa gente hay que decirle que esta vez los necesitamos más que nunca. Y por tanto, tienen que votarnos también sin ninguna duda", ha dicho Rueda en el acto en el Palexco coruñés.

Feijóo ha dicho que ve a Rueda "más presidente que nunca" y ha alertado de que solo "la división del voto" o "el exceso de confianza" puede "frustrar esa ilusión" y ha pedido el voto para conseguir "una Galicia unida y libre, sin divisiones y sin exclusiones", que "seguirá marcando la pauta de la política autonómica de toda España, que dirá con fuerza lo que piensa del Gobierno de Sánchez".

"Entre todos diremos al conjunto de los españoles que aquí hay un pueblo de pie que no le tiene miedo a nada, que queremos seguir viviendo juntos y que somos gallegos españoles, gallegos y españoles", ha dicho.

"¡Que no os engañen, si los gallegos quieren una Galicia unida, si los gallegos quieren que no gobierne el conjunto de partidos soberanistas incluidos, solo hay una papeleta! Que no os llenen la cabeza de falsas informaciones", ha pedido Feijóo, antes afirmar: "No importa que el Bloque crezca. El BNG crece porque el PSOE se hunde".

Sánchez: "El cambio es imparable"

Los socialistas han cerrado campaña en Santiago de Compostela, con la presencia de Pedro Sánchez apoyando al candidato Ramón Gómez Besteiro. El presidente del Gobierno ha dicho que "la caída de Rueda y Feijóo es como el cambio en Galicia, imparable".

Sánchez dice que el PSOE "sabe gobernar ese cambio". "Esa es la utilidad del voto", ha dicho Sánchez, que ha pedido a los gallegos "que no se queden en casa". "Que voten al PSOE y que haya un gobierno del cambio", exclamó el presidente del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo ha expresado su deseo de que Xunta y Gobierno central tengan el mismo color político: "Necesitamos alinear nuestros objetivos. Necesitamos tener gobiernos, tanto en la Xunta como en España, que se centren en lo importante", ha señalado para citar la creación de empleo, la conquista de derechos sociales y la convivencia. Y para eso necesitamos que haya un gobierno presidido por un socialista en la Xunta", dijo.

Yolanda Díaz: "En el PP hay nervios"

Por su parte, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha cerrado la campaña en Santiago de Compostela para apoyar a Marta Lois, la candidata de la coalición de izquierdas. La vicepresidenta del Gobierno dijo que el PP tiene "muchos nervios", y que lo nota en decisiones como que recurran a Isabel Díaz Ayuso para la campaña: "Cuando el PP tiene que traer a Ayuso para combatir a Sumar es que las cosas van mal", dijo.

Díaz ha pedido el voto a Sumar para "cerrar una parte negra de la historia de Galicia". "Estamos a las puertas de una mudanza, 'mudanzas lois' que van a sacar a Rueda de la Xunta", dijo Díaz que, sabedora de que Sumar va a tener que luchar por entrar en el Parlamento, ha dicho que no hay cambio posible en Galicia si Sumar no está presente en el Parlamento gallego.

La vicepresidenta segunda ha destacado que "no basta" con BNG y el PSOE, algo que el PP es consciente, y ha pedido emular el respaldo que tuvo Sumar en las elecciones generales del pasado 23 de julio.

Pontón: "Que ningún voto se pierda"

La candidata del BNG, Ana Pontón, que según las encuestas se perfila como la otra gran candidata a presidir la Xunta, cerró este viernes la campaña de los nacionalistas gallegos en Santiago, donde dijo que "el cambio ya está aquí" y utilizó un discurso con expresiones del tenor de "victoria heroica".

Pontón ha pedido una "movilización masiva" para que "ningún voto del cambio se pierda". "No vamos a fallar", ha dicho, y ha añadido que "hay muchas maneras de sentirse gallego y gallega y todas son necesarias para poner en marcha una Galicia en grande".

La líder secesionista de ultraizquierda ha mostrado su deseo de que Galicia "tenga por primera vez una presidenta con las manos libres y abrir un tiempo nuevo", tras una campaña de "emoción, ideas y propuestas en positivo". "Le pido a todas las personas que quieren cambio que cojan la papeleta del BNG, no importa lo que votasen en otras ocasiones", ha dicho.