Vox denuncia a la Xunta por pagar 550 euros a mariscadores "a 72 horas de las elecciones"

Vox ha denunciado ante la Junta Electoral de Galicia a la Xunta y al Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, por dar la orden de pago este mismo jueves de una ayuda de 550 euros a mariscadores por la crisis del sector, algo que se produce, recuerdan, "a 72 horas de votar".

Esta acción, apunta la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, "supone una grave vulneración de los principios electorales reconocidos, de neutralidad, igualdad, objetividad y transparencia que rigen en todo proceso electoral".

Además, considera la formación, se ve "agravado en esta ocasión" puesto que "el otorgamiento de esta ayuda económica justo en este periodo induce y anima a los beneficiados a votar al anunciante con la expectativa de cumplimiento si obtiene la representación solicitada". En definitiva, "pide el voto a cambio de otorgar las ayudas públicas anunciadas". En su escrito, Vox señala que el periodo electoral es el "momento en el que más escrupulosos debieran ser los representantes institucionales".

Además, "no cabe duda alguna que las personas del sector marisquero, ante las dificultades económicas del desarrollo de su actividad en la que se encuentra, desarrollarán una posición más favorable a votar a aquella formación que, no sólo hace una promesa de beneficio como una promesa electoral, sino que, desde el actual Gobierno anuncia la aprobación de la medida e ingresa efectivamente una cantidad que no forma parte de la actividad ordinaria de un gobierno en funciones", finalizan.

Subidas también para los sanitarios

Además, profesionales sanitarios también han recibido en sus móviles mensajes para informarles de que las últimas subidas salariales, algunas de ellas las pactadas con los sindicatos en abril de 2023, empezarán a aplicarse desde la nómina de febrero.

Consultado al respecto por Europa Press, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) lo atribuye a la comunicación "fluida y habitual" que mantiene con sus trabajadores, también en cuestiones relativas a los "cambios que tendrán en su nómina".