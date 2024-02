Violeta Mangriñán muestra su cuerpo 15 días después de dar a luz a su segunda hija: "No estoy haciendo deporte"

El pasado 1 de febrero Violeta Mangriñán dio a luz a Gia, su segunda hija junto a Fabio Colloricchio, la influencer ha mostrado a sus seguidores cómo se encuentra su cuerpo dos semanas después del parto.

"Quince días post-parto. Recuperarse rápido y bien también es un post-parto real, igual de real que si es al contrario", ha expresado la exconcursante de Supervivientes a través de sus stories de Instagram, mostrando una foto en el espejo enseñando su barriga.

"Evidentemente no estoy haciendo deporte y estoy comiendo incluso más que durante el embarazo, es absurdo sentir que he de justificarme, pero lamentablemente es así", ha declarado en su siguiente story.

'Story' de Instagram de Violeta Mangriñán. VIOLETA MANGRIÑÁN / INSTAGRAM

La influencer ha explicado que con Gala, su primera hija, tuvo "menos tripa que con Gia", se recuperó rápido y al mostrarlo le "llovieron las críticas". "Estas semanas atrás cuando compartía la tripa todo era empatía, veremos ahora", ha añadido.

'Story' de Instagram de Violeta Mangriñán. VIOLETA MANGRIÑÁN / INSTAGRAM

Violeta Mangriñán ha mostrado la respuesta que ha recibido de una de sus seguidoras, que le ha mostrado su apoyo. "Me pasó igual y no me atreví a compartirlo en redes por los comentarios que sabía que iba a recibir. Y esto también es normal", ha expresado la usuaria de Instagram.