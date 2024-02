La guerra de Ucrania y la respuesta unánime de la OTAN han puesto de manifiesto que el mundo se encuentra en una especie de 'nueva Guerra Fría' entre el bloque occidental y Rusia. Una posibilidad que se planteó en aquel periodo del siglo XX, marcado por la tensión creciente por aquel entonces entre la Unión Soviética y Estados Unidos, fueron las acciones en el espacio: ambas naciones desarrollaron, más allá de sus programas con rumbo a la Luna, redes de satélites e incluso la posibilidad de emplear armas nucleares en el espacio.

Ahora, Estados Unidos ha asegurado tener la certeza de que el Kremlin estaría desarrollando tecnología antisatélites en el espacio. Aunque el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, rechazó aclarar si este armamento tiene capacidad nuclear, así lo reportan numerosos medios como el The New York Times y las cadenas ABC y CBS. Desde Washington siguen los movimientos rusos en lo que han calificado de "grave amenaza" para la seguridad nacional.

Se trataría del Cosmos 2543, un satélite ruso en órbita y que el Comando Espacial de Estados Unidos vigila de cerca. ¿Cómo funcionarían las armas nucleares rusas en el espacio? ¿Cuál es la preocupación de Estados Unidos? ¿Podría desatarse una guerra en el espacio?

¿Cómo es el Cosmos 2543 y por qué preocupa a Estados Unidos?

El programa Cosmos es el programa de satélites con los que, desde 1962, la Unión Soviética y posteriormente Rusia, se han lanzado a la exploración del espacio y el establecimiento de una red de satélites sobre el planeta. Uno de esos lanzamientos fue el del Cosmos 2543, enviado al espacio en noviembre de 2019 y actualmente en órbita.

Este satélite, en teoría, se encarga de efectuar labores de inspección satelital: evaluar otros satélites que Rusia tiene en órbita. Sin embargo, desde el Comando Espacial de Estados Unidos tienen motivos para sospechar que su función es otra: según el medio especializado The Verge, en una inspección estadounidense, se detectó como el propio Cosmos 2543 puso en órbita otro objeto mucho más rápido que su matriz, que desde el Comando Espacial estadounidense creen que podrá ser "una prueba de un sistema de armas".

"Esta es una prueba más de los continuos esfuerzos de Rusia para desarrollar y probar sistemas espaciales, y es consistente con la doctrina militar publicada por el Kremlin de emplear armas que ponen en riesgo los activos espaciales estadounidenses y aliados", aseguró el general John “Jay” Raymond, comandante del Comando Espacial de Estados Unidos, a Time en febrero de 2020, a la vez que advertía que vario satélites rusos parecían "acechar" un satélite espía estadounidense.

Podría utilizar armas nucleares para inutilizar satélites

La gran preocupación, que desde la Casa Blanca no han confirmado, es si Cosmos 2543, cuyo objetivo sería desactivar e inutilizar satélites estadounidenses en el espacio, podría emplear armas nucleares para alcanzar sus objetivos, algo que han reportado previamente medios estadounidenses, pero que la Casa Blanca no ha confirmado.

El empleo de satélites con ojivas nucleares sería capaz, a través de la creación de campos electromagnéticos en su implosión, de inutilizar satélites. Esto, que ya llegó a probarse en los años 60, tendría graves consecuencias en la Tierra, ya que los satélites juegan un papel clave en la geopolítica y en las guerras terrestres: sostienen los sistemas de geolocalización y sirven para identificar enemigos, espiar a otros países y organizaciones desde el cielo, intervenir sus comunicaciones o establecer las propias.

Aunque el portavoz de la Casa Blanca aseveró que, según las informaciones que manejan, este tipo de armamento "no está activo" actualmente ni se ha desplegado en el espacio, aseguro que han "estado siguiendo de cerca esta actividad rusa y vamos a seguir tomándonos esto de manera muy seria".

Estados Unidos sería especialmente sensible a este tipo de ataques contra sus satélites: según los datos de la Union of Concerned Scientists, es el país con mayor cantidad de estos artefactos en órbita, unos 5.184 del total (7.560). ¿Podrían emplearse contra objetivos terrestres?

¿Podrían emplearse contra objetivos terrestres?

Aunque no hay nada confirmado sobre la puesta en funcionamiento de esta tecnología en Cosmos 2543 u otros satélites soviéticos, no parece que su objetivo directo esté en la Tierra, sino en otros satélites. En ese sentido, desde la Casa Blanca han asegurado que, si bien el desarrollo de la tecnología antisatélites es "preocupante" (sin entrar a valorar si eso incluye la posibilidad de equipamiento nuclear), afirman que "no existe una amenaza inmediata para la seguridad de nadie".

Las armas nucleares, prohibidas en el espacio

La guerra en el espacio ha sido una de las grandes preocupaciones desde que comenzó la exploración espacial. En ese sentido, el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 prohíbe expresamente el uso de armas nucleares en la órbita de la Tierra o en cualquier punto del espacio, limitando la exploración de la Luna y del espacio únicamente a fines pacíficos.

Sin embargo, parte de las guerras se han seguido librando en el espacio: la función de los satélites es clave, y en la actualidad, más que nunca, en las guerras terrestres.