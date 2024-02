Este es el municipio de Alicante donde más ha encarecido el precio del metro cuadrado para comprar un piso

La vivienda cada vez es más cara en España. El metro cuadrado no da tregua a los futuros propietarios: no ha dejado de subir en todo el país en el último año, llegando a los 2.049 euros de media nacional este pasado mes de enero. Así lo refleja un informe elaborado por Idealista, donde se muestra la evolución del precio de venta. Este incremento de los precios está provocando que muchas familias no puedan comprarse un piso, ya que supone un importante desembolso de dinero.

La Comunidad Valenciana es una de las comunidades donde más se ha notado la subida del metro cuadrado: ha incrementado un 11,3% su valor hasta alcanzar los 1.794 euros de media. Aun así, solo hay una única provincia valenciana que supera esta cifra autonómica. Se trata de Alicante, cuyo metro cuadrado ha alcanzado los 2.077 euros. Además, es la que más ha incrementado su precio: un 11% en el último año.

En el caso de la provincia de Valencia, ha sufrido un aumento de los precios muy similar. El metro cuadrado se ha encarecido un 10,7% hasta los 1.411 euros de media. Le sigue Castellón, que es la más barata y la que menos ha subido el precio de la vivienda en el último año. El metro cuadrado cuesta 1.221 euros, un 8,7% más que en enero de 2023.

El municipio donde más ha encarecido el precio

Las casas en Benidoleig son un 21,6% más caras que hace un año. No es el municipio más caro de Alicante, ni tampoco el más barato. Sin embargo, es el lugar donde más han subido los precios en el último año. Este mes de enero, el precio del metro cuadrado se situó en los 1.261 euros de media, 200 euros más que hace un año. Una vivienda de unos 80 metros cuadrados pasó de costar 80.000 a 100.000 euros.

El pueblo de Almoradí ha sufrido una subida de los precios similar: un 21,5% en el último año. El metro cuadrado, que en enero de 2023 costaba 721 euros, ahora ha alcanzado los 877 euros. Así, comprarse una casa en esta zona supone una inversión de unos 70.000 euros. Le sigue Santa Pola, cuyo metro cuadrado ha crecido un 19,7% hasta los 1.923 euros.