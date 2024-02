Derrumbe en Badalona: los vecinos no volverán al edificio contiguo hasta que se acaben las obras de refuerzo de la estructura

Los vecinos del edificio contiguo al que se derrumbó parcialmente la semana pasada en Badalona, no podrán volver a su casa hasta que no se hagan las obras para reforzar la estructura del edificio. Así lo ha confirmado este jueves David, el vecino que detectó la grieta en el comedor de su casa que obligó a desalojar el edificio. Las viviendas están actualmente apuntaladas, según ha explicado David, que ha señalado que anoche les informaron de los siguientes pasos a seguir.

El arquitecto del ayuntamiento y el que han contratado a los vecinos se reúnen este jueves para evaluar cómo se tiene que actuar en este caso. No obstante, los técnicos han trasladado a los vecinos que la actuación a realizar en el inmueble no es complicada, y que por tanto, las obras no deberían alargarse en el tiempo. De momento, y a la espera de la respuesta de las aseguradoras, son los propios vecinos quienes tendrán que hacerse cargo del coste del refuerzo de la estructura.

Por el momento, han podido entrar en sus viviendas y llevarse lo imprescindible. La veintena de vecinos del edificio se han concentrado en la calle desde primera hora de la mañana esperando a que les dejaran entrar en su casa para coger ropa, medicamentos o documentos.

La autorización ha llegado alrededor de las doce y cuarto del mediodía, una vez que los técnicos municipales han hecho una breve inspección en el interior del inmueble. Tras la pertinente autorización, han podido acceder a sus pisos de dos en dos, empezando por el ático.

Acompañamiento

David, que ha actuado como portavoz de los vecinos afectados, ha agradecido que desde el primer momento se les han informado y acompañado. Al mismo tiempo ha pedido que los esfuerzos se concentren en dar respuesta a las necesidades de los vecinos del número 9, los "realmente afectados", recordando que muchos de ellos están durmiendo en casa de familiares y amigos de forma provisional y que necesitan una alternativa a más largo plazo.

Los residentes en los edificios cercanos reconocen tener miedo por si sus bloques pueden presentar también problemas de estructura. En este sentido, hay vecinos que dicen no entender como ningún técnico ha evaluado la estructura de los edificios más cercanos al que sufrió el derrumbe.