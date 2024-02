Así fue la agitada y breve relación sentimental de Antonio Tejado y Chayo Mohedano

Antonio Tejado conoció a la madre de su hijo mayor, Chayo Mohedano, sobrina de Rocío Jurado, en un programa que conducía su tía María del Monte, La tarde con María en Canal Sur. Fue amor a primera vista, como reconocería el joven posteriormente, impresionado por la belleza de la cantante.

Eso, a pesar de que los jóvenes se conocían desde niños por la amistad de sus familias

Ese amor, que dio como fruto a su hijo Antonio, pero que se rompió al año y medio, propició también el salto a la fama del ahora detenido por ser el presunto autor intelectual de robos en casas de Sevilla, entre ellas, la de su propia tía.

Candela Acevedo y Antonio Tejado en 'GH Dúo', entonces novios. MEDIASET

Tejado y Chayo vivieron intensamente su noviazgo, que terminó porque él le fue infiel, como el propio Antonio admitió. "Mi vida cae cuando la relación con Chayo se rompe. Esa relación me la cargué yo al 90% porque era muy joven, era un niñato, no le di buena vida y le fui infiel unas cuantas veces. Me porté como un idiota y un imbécil", confesaría mucho después a su paso por Gran Hermano Dúo.

Rosario dejó Sevilla, donde vivía con su compañero e hijo, para trasladarse a Chipiona (Cádiz) con sus padres y posteriormente a Madrid, donde reside con su marido, Andrés Fernández, y sus hijos pequeños, Alejandra, de 12 años, y Andrés, de 10.

A los asuntos sentimentales siguieron los judiciales, con lo que la ruptura adquirió tintes tóxicos. Ella le denunció por comentarios que él vertió ofensivos, aunque perdió. Del amor y un hijo (que hoy tiene 16 años) pasaron a la hostilidad, el rencor y la indiferencia absolutas.

Él, no obstante, siempre ha cargado con la mayor responsabilidad del fracaso con la sobrina de Rocío Jurado. "Nos metimos en un tema de juzgados e historias y yo decidí no volver a tener relación. Me da mucha pena. Cuando te vas haciendo mayor, se te va yendo la chulería y la prepotencia y das prioridad a la paz, a cerrar puertas en tu vida, y todavía hay algunas que tengo abiertas", confesó en GH, donde estuvo con su novia, Candela.

"Me gustaría reconciliarme con ella por el bien de mi hijo, que ya es un hombrecito y tiene 10 años", apuntó entonces, en 2018. Y destacó la capacidad de hacerle reír como uno de los dones de Chayo.

Desde que se conoció la detención de Antonio Tejado, Chayo solo ha dicho que era pronto para hablar y ha rehusado dar ninguna valoración al respecto.

Por su parte, él ha tenido diversos amores, aunque el más importante ha sido el de Alba Muñoz, madre de su hija Emma, que hoy tiene 12 años.