Quién es Sahar Sonia, la mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole y que ahora le ha pedido perdón

En todas partes se comenta: Peso Pluma ha engañado a Nicki Nicole. La prueba del 'delito' se ha hecho viral en cuestión de horas: el cantante ha sido captado en un vídeo paseando de la mano por Las Vegas con otra mujer, tras asistir a la final de la Super Bowl.

La pareja, que llevaba meses en lo que, a ojos de todos, parecía una relación idílica, ha roto un día antes de San Valentín. La reacción de la cantante argentina tras enterarse de la infidelidad por redes sociales, ha sido borrar sus imágenes junto a Peso Pluma de su perfil de Instagram y ha añadido en una breve declaración que "el respeto es parte necesaria del amor". Pero, ¿quién es la mujer que ha acompañado a Peso Pluma en su aventura?

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Influencer de lujo

Pocas horas después del revuelo que se ha generado en redes sociales tras la infidelidad de Peso Pluma, Nicki Nicole no ha sido la única que se ha pronunciado: la tercera en discordia, Sahar Sonia, ha pedido perdón: "No sabía que Peso Pluma tenía novia. Perdón" y se ha dirigido a la cantante argentina, "No te creas todo lo que oyes en los medios. Siempre hay dos lados de la historia", continuaba.

Ella lo sabe bien. Es influencer, modelo y conoce bien las redes sociales porque son su fuente de ingresos principal. "Por favor, esperad. Todo saldrá a la luz, no es lo que pensáis", insiste, antes de asegurar que aclarará lo que sea necesario.

Antes de la polémica tenía poco más de 30 mil seguidores en Instagram. Sin embargo, después de su aparición junto a Peso Pluma y las noticias de una supuesta infidelidad, su número incrementó considerablemente. Ya va por los 84 mil seguidores, y sigue subiendo. ¿Cómo acabará esta historia a tres bandas?