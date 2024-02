El escritor Roberto Santiago sorprende a un taxista tras descubrir que estaba leyendo uno de sus libros: "Me fui con el corazón calentito"

Roberto Santiago es uno de los escritores de literatura juvenil más conocidos en España. Gracias a su serie de novelas, Los Futbolísimos, dio el paso a la gran pantalla y al teatro. Pero lo cierto es que no son pocos los premisos que ha ganado tanto por su faceta como escritor como por guionista y director.

Aun así, hay detalles que todavía le llegan a emocionar como el primer día, y uno de ellos es descubrir que una persona que no conoce de nada esté leyendo sus obras. Prueba de ello lo ha contado el propio Santiago a través de su cuenta de TikTok.

"A lo largo de mi vida he cogido muchos taxis por diversas razones. Entre otras, no conduzco (no tengo carné de conducir). Tengo un buen puñado de amigos taxistas. Y, salvo contadísimas excepciones, me siento como en casa cuando subo a bordo", ha explicado el autor a través de su perfil.

En la publicación, el escritor mostró una serie de fotografías tomadas en el taxi en las que se podía ver el reflejo de la portada de su último libro, La rebelión de los buenos. El hombre se encontraba haciendo un viaje de Benidorm a Alicante cuando se dio cuenta de que el conductor era su fan. "Después de unos cuantos kilómetros, un reflejo me llama la atención en el cristal delantero del taxi en el que viajo. Es una imagen que conozco muy bien", ha asegurado.

Haciéndose el despistado, el escritor le preguntó por el libro, a lo que el hombre no dudó en responder emocionado: "Se lo recomiendo, es buenísimo". Al escucharle no pudo evitar sentir ganas de "abrazarle", aunque no lo hizo porque estaba "de servicio".

Lo que sí que hizo fue darle "las gracias de corazón". "Cuando me presento, se emociona. Al parecer está devorando la novela estos días. Nos hacemos unas fotos de recuerdo y me voy con el corazón muy calentito", ha confesado el autor junto a dicha fotografía de los dos.