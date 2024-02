El divertido apodo con el que Álvaro Muñoz Escassi se dirige a su novia, María José Suárez

En una fecha tan señalada como San Valentín, no es de extrañar que algunos de los famosos demuestren todo lo enamorados que se sienten. Prueba de ello ha sido Álvaro Muñoz Escassi. El jinete se encuentra participando en el concurso de RTVE Baila si puedes, una experiencia a la que se está esforzando a cada paso que da.

""Bailo fatal, pero está siendo una experiencia inolvidable. Es un reto para mí sobre todo, aunque estoy muy contento porque está todo el mundo muy involucrado. Es superbonito verlos a ellos también a los bailarines, que para mí son los que tienen realmente la importancia y sobre todo que hay mucho cariño", ha asegurado el jinete.

Álvaro está muy contento con su nueva etapa profesional y agradece contantemente el apoyo que está recibiendo del resto de concursantes y de su familia. Por ello, no solo se siente "un tío afortunado", sino que además está "encantado" con todos sus compañeros de programa. Aunque, su exnovia haya matizado sus palabras.

Pero, sin duda, su mayor apoyo es María José Suárez, su pareja. De hecho, como explicó en una reciente entrevista para el programa De viernes, aunque siente una conexión especial con su compañera de danza, solo tiene ojos para su novia. De hecho, como así bromeó "La pepa", el mote cariñoso con el que se refiere a ella, es "mucha Pepa", por lo que hay que tener "cuidado" con ella.

Así, la propia María José ha llegado a ensayar con él para poder ayudarte en todo lo posible: "He ensayado alguna vez, alguna mañana cuando se viene a Madrid, se viene conmigo al gimnasio y me enseña. Me viene muy bien". Porque lo cierto es que sus hijos tienen "poca fe" puesta en él por su negación al baile.