El PP acusa al Gobierno de "tragar" con la amnistía y poner el "ventilador" para "que parezca" que todos los partidos son iguales

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de "tragar" con la amnistía, después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haya corroborado que no duda en que llegará a un acuerdo con Junts para aprobar la ley de amnistía y que esta cubrirá a "todos" los que participaron en el proceso independentista. "Estamos con un Gobierno que no tiene principios y que va a seguir avanzando para amnistiar a todos aquellos que tengan que amnistiar para seguir garantizándose los siete votos que le permiten seguir estando en el poder", ha señalado la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo.

Los populares han aprovechado la determinación del PSOE de aprobar la ley para remarcar su disconformidad tras la polémica generada hace unos días desde la cúpula del PP al admitir que descartaron la amnistía tras estudiar su encaje legal durante 24 horas y que se abrirían a indultar con condiciones casi imposibles a Carles Puigdemont. "Ahora se entiende todo de por qué se ha puesto el ventilador para que parezca que todos somos iguales. Pero no todos somos iguales. Ellos están en el Gobierno porque no tienen principios y nosotros no lo estamos porque sí que los tenemos", ha añadido Gamarra con el fin de despejar las dudas que pueda haber en torno a la postura del PP con el independentismo catalán.

De igual modo, el PP mantiene el foco en la tragedia de Barbate, que salpica al Gobierno en plena campaña electoral en Galicia. De este modo, ha anunciado su asistencia a las concentraciones de apoyo a la Guardia Civil convocadas para este viernes 16 de febrero frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. "Nosotros no somos como el PSOE, que se niega a promover minutos de silencio en algunas instituciones, como es el caso del Parlament, haciendo lo mismo que Bildu el día anterior en Pamplona, o que achaca la tragedia a que había una tormenta, como dijo Patxi López".

"Tenemos un presidente del Gobierno que prefiere la fiesta del cine [los Goya] a llorar a las víctimas junto a sus familias y compañeros. Además, el Ejecutivo trató de impedir a los guardias civiles mostrar sus condolencias y su dolor con el uniforme que con mucho orgullo y honor portan en sus misiones y, sin embargo, mira para otro lado ante homenajes a terroristas", sostienen fuentes populares.

Por eso, vuelven a pedir la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Nuestro país no se merece un ministro de Interior, por desgracia, más conocido por sus escándalos y por su nefasta gestión que por sus logros y méritos; tampoco los agentes de las FCSE se merecen un superior que los trate con tan poco respeto". "Sería ingenuo pensar que el próximo viernes, cuando nos concentremos junto a los agentes que velan por nuestra seguridad y que ponen en riesgo sus vidas cada día, Marlaska habrá dejado de serlo. Su dimisión es una urgencia de país. La seguridad de nuestros agentes no puede estar en sus manos ni un día más", concluyen desde Génova.