El 'streamer' Komanche, baneado de Twitch por entrar a una "web de chats aleatorios"

Komanche ha sido baneado por segunda vez en su carrera como streamer en las últimas horas, tras protagonizar numerosas polémicas en 2024 por su nuevo estilo de directos.

El creador de contenido salvadoreño se ha convencido a "encontrar novia" este año y, por eso, hace directos solo para adultos donde habla sin filtros sobre sexo y comenta abiertamente el cuerpo de sus seguidoras.

Este tipo de directos ha generado mucha controversia en redes sociales y, finalmente, Twitch le ha bloqueado la cuenta a Komanche durante un día tras intentar entrar en directo a "ometv".

Nos banearon por entrar ayer a ometv un sitio como Omegle, nos devuelven el canal mañana pero por si ayuda a algún otro streamer que tenga el dato que no se puede entrar al nuevo Omegle en twitch :) ni ningún sitio web de chats randoms



Toca ver boruto todo el día nos vemos… https://t.co/mDelT7Kuc0 — Komanche 🇸🇻 (@Komanch) February 13, 2024

Según ha explicado, es una página web parecida a Omegle o Chatroulette con la que vas a hablando de manera aleatoria con otros usuarios. Una práctica que Twitch prohíbe, ya que es complicado controlar los comentarios que salgan.

"Nos devuelven el canal mañana, pero por si ayuda a algún otro streamer que tenga el dato que no se puede entrar al nuevo Omegle en Twitch", avisó en su perfil de Twitter: "Ni ningún sitio web de chats randoms".

Como ya pasó en 2020, se trata de un castigo de solo 24 horas que no parece que haya preocupado mucho al creador, ya que no peligra su permanencia en la plataforma. Como sea, el resto lo han visto como un aviso de que su nuevo estilo no durará mucho.